Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün? Yüz yüze eğitim görüşülecek…

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakanlar’ın katılımı ile kabine toplantısı için tarih belli oldu. Erdoğan kabine toplantısının 16 Ağustos Pazartesi günü yapılacağını açıkladı. Kabine toplantısında görüşülecek konuların başında okullarda yüz yüze eğitim geliyor.

Pandemi döneminde hem sosyal hayatı hem de sağlık konularını ilgilendiren konuların ele alındığı kabine toplantısı için tarih belirlendi.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Okulların açılması ile ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı’nın değiştiğini ve müjdeyi yeni Milli Eğitim Bakanı’ndan bu hafta pazartesi yapılacak kabine toplantısında müzakere edeceklerini bildirdi.

Eğer yeni bir açıklama gelmezse kabine toplantısının 16 Ağustos’ta yapılacak.

YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLAYACAK MI

Erdoğan, “Kabine toplantısında kendisi bize sunumunu yapacak ve bu da o konular arasında yer alıyor aynı zamanda aşılarla ilgili çalışmalar yine bu konular arasında yer alıyor. Tabi temennimiz o dur ki yüz yüze eğitime geçebilmek. Yani bu konuyla ilgili Mahmut bey hazırlıklarını bu istikamette yapmışsa ve gerçekten okullarımızı açalım diyorsa biz de kabine olarak bu işe ikna olursak hayırlı olsun deriz çünkü çocuklarımız okullarına hasret kaldılar” dedi.