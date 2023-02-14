Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine toplantısı gündemi deprem

Hem ekonomik hayatı hem de siyasi gündemi ilgilendiren konuların ele alındığı kabine toplantısı için tarih belirlendi. Bugün gerçekleştirilecek olan kabine toplantısında deprem konusu ele alınacak. Deprem bölgesinde yeni alınacak kararlar için Kabine Toplantısı sonrasında açıklama yapılması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AFAD merkez binasında toplanacak. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı saat 15.00’te başlayacak.

Toplantıya, deprem bölgesinde çalışmalarını sürdüren bazı bakanlar video konferansla katılacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, toplantıda tek gündem maddesinin Kahramanmaraş merkezli depremler olacağını açıklamıştı.

TBMM 21 ŞUBAT TARİHİNE KADAR KAPALI

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, “Depremzedelere yardımcı olabilmek ve acılarını paylaşmak için milletvekillerimizi deprem bölgelerine gönderiyoruz. Bu nedenle TBMM’ye 21 Şubat’a kadar ara verme kararı aldık” açıklamasını yaptı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin yetkilileri ile yaptığımız görüşmeler doğrultusunda, depremzedelere yardımcı olabilmek ve acılarını paylaşmak için milletvekillerimizi deprem bölgelerine gönderiyoruz. Bu nedenle TBMM’ye 21 Şubat’a kadar ara verme kararı aldık. TBMM, 21 Şubat Salı günü saat 15.00’ten itibaren gündeminde bulunan kanun tekliflerini görüşmek üzere çalışmalarına devam edecektir” ifadelerini kullandı. (DHA)