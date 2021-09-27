Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çarpıcı açıklamalar

Türkiye’de günlük vaka sayıları 25 binin üzerinde seyrediliyor. Yeni kısıtlamaların gündeme gelip gelmeyeceği tartışılırken Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 3 haftanın ardından toplandı. Fahiş fiyat artışı, yüz yüze eğitim ve aşılamanın da ele alındığı kritik toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunuyor…

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Beştepe’de toplandı. Artan corona virüsü vakaları, fahiş fiyat artışı, yüz yüze eğitim ve aşılamanın ele alındığı toplantı sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle;

*Geçtiğimiz hafta BM 76. kurul toplantısına istişare etmek üzere New York’a gittik. Yaptığımız görüşmelerde ülkemizin temel yaklaşımını tüm dünyaya paylaşma fırsatı bulduk.

*Uzunca bir süredir dünya 5’ten büyüktür itirazıyla dile getirdiğimiz değişiklik talebimizi ‘Daha adil bir dünya mümkün’ diyerek bir adım öteye taşıdık.

“BU KRİZLER HERKESİ ETKİLİYOR”

*Dünyanın adalet çağrısına verme niyeti olmayanların, sağlık ve iklim krizlerindeki yaklaşımları farklı göstermeleri elbette zordur. Bu krizler zengin fakir kriteri etki etmeden herkesi etkiliyor.

*Türkiye olarak bu fotoğraf içinde kendimizle birlikte tüm insanlığın ortak hissiyatını ifade eden bir duruş sergiliyoruz.

*Bölgemize ve dünyaya dair tespitlerimiz çok daha iyi anlaşılıyor. Dün küresel sistemdeki çarpıklıklara yönelik bizim itirazlarımıza kaygısız kalanlar, bugün aynı itirazı etmeye başladı.