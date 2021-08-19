Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kritik açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bir ayın ardından Beştepe’de toplandı. Artan corona virüsü vakaları ve milyonlarca öğrencinin merakla beklediği yüz yüze eğitimin ele alındığı toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunuyor. Okulların 6 Eylül’de başlayacağını ifade eden Erdoğan, “Okullarda 6 Eylül’de başlayacak yüz yüze eğitimde öğretmen ve personelden düzenli test isteyeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, salgın gündemiyle toplandı. 5 saat 20 dakika süren toplantının ana gündem maddelerini, artan corona vakaları ve yüz yüze eğitim oluşturdu. Toplantı sonrası kameralara karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle;

*Bugün eğitimden ekonomiye bir çok konuyu toplantıda ele aldık.

*Neredeyse 4 haftadadır küresel çapta olan yangınlar da ele alınmıştır. Ülkemizdeki yanlarda büyük hasarlar meydana gelmiştir. Avrupa da yangınlarla uğraşmaktadır.

*En azından bir kısmında terör örgütlerinin sabotaj şüphesi olmakla beraber genel bir afet hali ile karşı karşıya bulunduğumuz açıktır.

*Ülkemizde 2021 yılında 54 farklı ilde çıkan yangınlar yaklaşık 150 bin hektar alanı etkilemiştir. Yangınlara karşı devletimiz ilk andan beri çalışmaya başlamış ve halkımızın yanında yer almıştır.

“ORMANLAR KESİNLİKLE BAŞKA BİR AMAÇ İÇİN KULLANILMAYACAK”

*Yangınlarda yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak sadece Antalya ve Muğla’da 2 bin 486 bağımsız bölüm belirlenmiştir. Evleri tamamen kullanılamaz hale gelen vatandaşlarımıza evleri en geç 1 yıl içinde teslim edilecektir. Yanan ormanlar tekrardan canlandırılacak, kesinlikle bir başka amaç için kullanılmayacaktır.

*Afet bölgesindeki vatandaşlarımıza birçok destekte bulundu. Afetlerden de gereken dersi çıkardık. Böyle büyük afetlere karşı daha hazır olunmasını sağlayacağız.

SEL FELAKETİ

*İmardan ve yapıdan kaynaklanan sorunlar var. Ancak karşımızda tarihte ender görülen bir afet olduğunu görmezden gelemeyiz.

*Batı Karadeniz’de yaşanan sel felaketiyle ilgili de gerekli adımlar atılmıştır.

*Böylesine büyük bir sağanağa hiçbir altyapının dayanması mümkün değildir. Yüksekliği 5 metreyi bulan sel suları önlerine gelen her şeyi sürükleyip denize doğru atmıştır.

*Ülkemizin hemen her şehrinde olduğu gibi buralarda da elbette imardan ve yapıdan kaynaklanan sorunlar vardır ama karşımızda tarihte ender rastlanacak bir afet olduğu gerçeğini de göz ardı edemeyiz.

*Sel bölgesine yapılacak olan evlerin planları hazır, yakında inşaat çalışmaları başlayacak.

*Sel felaketinin yaşandığı üç ilimize toplam 73 milyon lira ödenek gönderildi.

*Sel felaketinin izlerinin silinmesi için AFAD bünyesinde bir yardım kampanyası başlattık. Biz de bakanlarımız ve diğer çalışma arkadaşlarımızla birlikte 7 milyon 430 bin liralık bir katkıyla bu kampanyaya iştirak etme kararı aldık.

*Deprem konusunda zaten halihazırda bir program yürütülüyor. Bunu sel ve yangın konusunda da gerçekleştireceğiz ve gerekli adımları atacağız.

*Milletimizi, nasıl terör örgütlerinin, darbe heveslerinin, istiklalimize ve istikbalimize göz diken alçakların, ekonomimize tuzak kuranların tasallutuna bırakmadıysak, tabii felaketler karşısında da yalnız bırakmayacağız.

SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ

*Bu günler gelip geçer geride sadece samimiyetle milletimizin hizmetine koşanlar ile fitne, fesat fırsatçılık peşinde koşanların bıraktığı iz kalır.

*Siyasetçisinden, gazeteci ve sosyal medya trolün kadar yüreği nasır tutmuş figürlerin yalanla çarpıtma ile tahrikle nasıl milletimizin acısını istismara yeltendiğini de unutmayacağız. Meclis’in açılmasıyla, Avrupa’dakine benzer bir sosyal medya düzenlemesini getirmekte kararlıyız.

CORONA SALGINI

*Özellikle şehir hastanelerimizin bu süreçte ne kadar kritik rol oynadığını milletimiz biliyor. Pek çok ülkenin aksine hiç bir konuda sıkıntı çekmedik.

*Salgına karşı aşılamada dünyada ilk sırada yer alıyoruz. Toplam aşı sayımız 87 milyonu geçti.

*Bazı kesinlerin hala aşıya karşı tereddütle yaklaştığını görüyoruz. Aşı gönüllülük esasına göre yürütülmektedir.

*Çok şükür aşı konusunda da bir sıkıntı halkımıza yaşatmadık. 3. doz aşıyla ilgili de çalışmalar sürüyor.

OKULLARDA EĞİTİM

*Okullarda 6 eylülde yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte öğrenciyle irtibatlı henüz aşı olmamış öğretmen ve personelin haftada en az iki defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz. Aynı şekilde üniversite çalışanlarından da düzenli PCR testi yaptırmasını talep edeceğiz.

*Şehirlerarası yolculuklar, konser , tiyatro gibi insanların bir araya geldiği ortamlarda da düzenli PCR testini devreye sokacağız.