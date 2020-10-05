Kabine’nin gündeminde yüz yüze eğitim var

Kabine bugün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Toplantının en kritik konularından biri Bilim Kurulu’nca eğitime başlanılması önerilen 2, 8 ve 12. sınıfların durumları olacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, anaokulu ve 1. sınıfların okula başlamasıyla birlikte aldıkları tedbirlerle ilgili bir sunum yapacak.

En son iki hafta önce toplanan Kabine’nin gündeminde olan diğer konular ise şunlar: Azerbaycan-Ermenistan savaşı, yerli aşının insanda denenmesi aşaması, corona virüsü salgını kapsamında alınan ek tedbirlerin topuma yansıması, Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilimle ilgili olarak Yunanistan’la süren istikşafi ve diplomatik görüşmeler.

CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİ KİMLERDEN OLUŞUYOR?

– Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

– Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

– Adalet Bakanı Abdulhamit Gül

– Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk

– Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum

– Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

– Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

– Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu

– Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

– İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

– Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

– Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

– Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

– Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

– Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

– Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

– Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

– Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu