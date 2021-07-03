Kabus başladı! Kireç döküp öyle defnettiler

Tosya ilçesi Yukarı Dikmen köyünde ikamet eden Muammer Türlü (65), kene ısırması şikayetiyle Tosya Devlet Hastanesine başvurdu.

Muammer Türlü, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı (KKKA) teşhisi konulan Muammer Türlü, daha sonra da Ankara’ya sevk edildi. Türlü, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

TEDBİRLERLE TOPRAĞA VERİLDİ

Tosya ilçesi Yukarı Dikmen köyüne getirilen Muammer Türlü’nün cenazesi, gerekli tedbirler alınmasının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında, özel kıyafetli vatandaşlar tarafından köy mezarlığında defnedildi.

Öte yandan KKKA’dan vefat edenlerin sayısı 13’e yükseldi. İHA

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