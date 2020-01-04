‘Kaç kişi uyuz oldu bilmiyoruz’

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, İzmir ve Türkiye genelinde uyuz vakalarının arttığına ilişkin iddiaları Meclis gündemine taşıdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Sertel, “Uyuz vakalarında son dönemde artış olduğu kabul ediliyor ancak sayı verilmekten kaçınılıyor. Hastalığı kamuoyundan gizlemenin, verileri paylaşmamanın kimseye faydası olmaz. Derhal gerekli önlemler alınmalı ve hastalıktan korunmak için yapılması gerekenler anlatılmalı” dedi.

İzmir Tabip Odası tarafından yapılan açıklamada özellikle İzmir Buca, Bornova, Konak ve Karabağlar’da uyuz vakalarının iki kat arttığına dair iddiaların dile getirildiğini söyleyen Sertel, hastalığın en önemli sebeplerinden birinin hijyene dikkat edilmemesi olduğunu vurguladı.

MÜCADALE ÇAĞRISI

Suriyeli sığınmacı sayısındaki artışın da bu hastalığın yaygınlaşmasında etkili olabileceğini belirten Sertel, ‘’Başta okullar, özellikle yatılı okullar, bakımevleri, yurtlar, oteller, yatakhaneler olmak üzere insanların toplu halde bulundukları ortamlarda, toplu ulaşım araçlarında temizlik konusunda dikkat edilmesi gerekenler basın yoluyla ve uyarı broşürleriyle halkımıza aktarılmalıdır” dedi.

Sertel, Bakan Koca’ya da ‘’ Uyuz vakalarının arttığına dair iddialar doğru mudur? Son 1 yılda uyuz şüphesi ile hastanelere başvuran kişi ve uyuz teşhisi konulan kişi sayısı kaçtır? Bakanlığın elinde bulunan uyuz ilacı stokunun yeterli olmadığına ilişkin iddialar doğru mudur ? ‘’ sorularını yöneltti.

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