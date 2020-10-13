Kaç yaşında olduğuna inanamayacaksınız! Jane Fonda sırrını açıkladı

Yaşın bir rakam olduğunu söylerler, Fonda için bu gerçekten doğru. 2015 yılında Stephen Colbert ile gerçekleşen The Late Show’da “Bence hala tutkunuz varsa ve alaycı olmadıysanız kronolojik olarak kaç yaşınızda olursanız olun, hâlâ gençsiniz” dedi.

Peki Fonda yaşlanmayan görüntüsünü nasıl koruyabiliyor? Yaşlanmama sırlarına birlikte baktık…

CBD YAĞI VE BOL UYKU

Hepimiz için günde 8 saat uyumak çok önemlidir. Ama orta yaşlara yaklaştığımızda bu süreyi yakalamak biraz zor olabilir. Fonda, CBD yağı kullanmanın geceleri uyumasına nasıl yardımcı olduğunu ve genç görünümünü koruduğunu anlattı.

Fonda, CBD yağını kullanarak daha kolay uyuyabildiğini belirtiyor. Ancak bu yağı kullanırken tek kullanımda 2.25 mg’lık doz alıyor yani yağı kullandığı kalem ne kadar bu dozu ayarlamasına yardımcı olmasa da onun kullandığı miktar bu seviyede.

Yakın dönemde yapılan bir CBD uyku çalışmasında, CBD’yi 25-175 mg aralığında deneklere verildi. CBD dozajlarında 25 mg anksiyete için en önemli doz miktarı olarak geçiyor. Diğer durumlar için dozajın artması gerekiyor.

EGZERSİZ VE DİYETİ YAŞA GÖRE AYARLAMAK

Aerobik Fonda’yı 1980’lerde süper star haline getirmişti. Ancak o zamandan bu zaman antrenman düzeni değişti. Fonda artık direnç eğitimi, yoga ve kros kayağından hoşlanıyor. Yaşı yüksek olan birçok insanın egzersizlerini düzenlemekten ve rejimden vazgeçtiklerini de belirtiyor.

Fonda, “Koşmuyorum, yürüyorum, kros yapıyorum. Aktif olmak için hareket etmek çok önemlidir. Yaptığım bu şeyler benim güçlü kalmamı sağlıyor.” dedi. Ayrıca Fonda’nın filozofisinde hareketli olmak var. “Gençken yaptıklarının birçoğunu yaş ilerledikçe yapmamak en önemli hatalardan biri.” diyor. Zayıflıklarımızın farkına varıp, kendimize şunu diyebiliriz, “Mümkün olduğu kadar bağımsız olmak istiyorum. Torunlarımla yerde oturup oyun oynamak istiyorum.” dedi.

AKDENİZ DİYETİ

Diyet olarak Fonda ‘akdeniz diyeti’ üzerinde çalışıyor. “Sağlıklı ve taze yiyecekler yiyorum. Kırmızı et tüketiyorum ama en az miktarda. Karbonhidrat tüketiyorum ama düşük seviyede. Bolca taze meyve, sebze, balık ve tavuk tüketiyorum.” diyor.

Dünya genelinde birçok uzman bu diyetin hayat eğrimizi artırdığını belirtiyor. İtalyan araştırmacılara göre 4 milyondan fazla insanın katıldığı bir araştırmada, akdeniz diyetinin ölüm riskini yüzde 8 oranında azaltabileceği ön görülüyor.

GENÇ ARKADAŞLARLA MEDİTASYON YAPIN

Fonda her ne kadar sağlıklı gözükse de bazı büyük sıkıntılara sahip. Örneğin kalçası protez, dizlerinden biri protez ve ciddi bir sırt ameliyatı geçirdi. Kendi kendine “yarı metal yarı biyonik biriyim” diyor. Ancak yaşı hakkında endişelenmek yerine meditasyon gibi aktivitelere katıldığını belirtiyor.

“Her gün 45 dakika ile bir saat aralığında meditasyon yapıyorum. Beni sağlam ve sakin tutuyor. Genç insanlarla olmak beni daha meraklı, daha ilgili ve daha fazla çalışmaya odaklı yapıyor. Genç arkadaşlar edinmek genç kalmak için çok önemli.” diyor.

GÜNLÜK UZUN YÜRÜYÜŞLER YAPIN

Karantina sürecinde uzun yürüyüşler günlük rutinimiz oldu. Ancak yaşlılıkta Fonda’nın günlük yürüyüşe olan tutkusu bazı önemli faydalar sağladı. Laidler, yürümenin omurgamızı daha düzgün yapıda tutmaya ve günlük aktivite süremizi artırmaya faydası olduğunu belirtiyor.

Trinity College Dublin ve San Fransisco’daki California Üniversitesi tarafından yapılan araştırmalar, güzellik yerine hayranlık yürüyüşü yapmanın katılımcılar arasında duygusal refahı artırdığı ve sıkıntı duygularını azalttığını buldu.

ESTETİK AMELİYATLARDAN BİRAZ YARDIM ALDI

Yine de her şey diyet ve egzersizle olmuyor. Fonda geçmişte geçirdiği ameliyatlarla da bazı gerçeklerini gizlemeyi başardı. Kırklı yaşlarında yüz gerdirme, göğüs, çene kaldırma ve göz altı torbalarıyla alakalı yaygını estetik müdahaleleri yaptırmıştı.

The Guardian ile yaptığı röportajda, “Ne yaparsam yapayım, ‘eğer doğru görünmezsem sevilmeyeceksin’, fikrine takılı kaldım. Bu yüzden her zaman doğru görünmeyi denemek istedim.” diyor.

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