Kaçak akaryakıtta yıllık vergi kaybı: 16 milyar lira

Ekonomiye, insan sağlığına, çevreye zarar veren, haksız rekabete ve vergi kaybına yol açan akaryakıt kaçakçılığı için Meclis araştırması açılması istendi. CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, hazırladığı önergede “Yıllardır çok büyük bir rant aracı haline gelen ve önü alınamayan akaryakıt kaçakçılığının ana nedeni, uygulanan yanlış vergi politikaları ve akaryakıt üzerindeki aşırı vergi yüküdür” dedi.

5 MİLYAR LİTRESİ KAÇAK

1 litre motorinin pompa satış fiyatının yüzde 42’sinin, 1 litre benzinin ise yüzde 48’inin vergiden oluştuğunu ve bunun da akaryakıt kaçakçılığına zemin hazırladığını beliren Güzelmansur şunları söyledi: “Trafiğe kayıtlı araç sayısındaki artış akaryakıt tüketimine yansıtıldığında, 2019’da akaryakıt tüketiminin 41 milyar litre olması gerekirdi. Oysa 36.2 milyar litrede kaldı. Bu, kaçak akaryakıt miktarının 5 milyar litre olduğunu göstermektedir. Bunun güncel piyasa değeri yaklaşık 34.5 milyar liradır. Vergi değeri ise 16 milyar lira civarındadır.”