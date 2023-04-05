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5 Nisan 2023
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Kaçak avcılara 231 bin 898 lira ceza

Alaturka Online
Alaturka Online

Kaçak su ürünleri avcılığıyla ilgili yapılan denetimlerde dün gece saat 01.40 sıralarında Sarayburnu önlerinde bir balıkçı teknesinin trol ile kaçak su ürünleri avcılığı yaptığı tespit edildi.

Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı Kadıköy Kolluk Destek Tim Komutanlığı KB-27 botu, olay yerine gitti. Kaçak trol avcılığı yapıldığı tespit edilen tekne, yasal işlemlerin yapılması için Fatih Karakol Komutanlığı’na götürüldü.

4 KİŞİYE CEZA KESİLDİ

Yapılan incelemeler sonucunda kamuya geçirilmesine karar verilen teknenin, Yediemin Limanına gönderilmesi için İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ile irtibata geçildi.

Tekne sahibi dahil olmak üzere yasak sahada trol ile kaçak su ürünleri avcılığı yapan toplam 4 kişiye 231 bin 898 lira ceza uygulandı. Ayrıca gemiye ve  avlanan su ürünlerine el konuldu. (DHA)

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