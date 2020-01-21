‘Kaçak Düşes’i topa tuttular: Çocuğu bile taşıyamıyor

Yazan:
Alaturka Online
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Prens Harry ve eşi Meghan Markle, Kraliyet ailesindeki görevlerini bırakma kararı alsa da, her hareketleri yakından izleniyor. Vancouver’da oğlu Archie ile birlikte yürüyüşe çıkan Markle, bebeği tutuşuyla eleştirilerin hedefi oldu.

Ülkeyi eşi Prens Harry’i beklemeden terk eden Markle için ‘Kaçak Düşes’ yorumları yapılıyor.

Oğlunun yanı sıra iki köpeği de gezdirmeye çalışan Markle zaman zaman zorlanırken, Archie’nin düşme tehlikesi geçirdiği öne sürüldü. Fotoğraflar sosyal medyada hızla yayılırken, binlerce yorum aldı.

Markle’ın çıktığı yürüyüşe basın da ilgi gösterdi.

Daily Mail’in haberine göre Archie’nin hiç rahat görünmediğine dikkat çeken kullanıcılar, “Belki silahlı korumalar Meghan’a yardım edip köpekleri alabilirdi” ve “Archie’yi düzgün taşıyamıyor, neredeyse düşecek” gibi yorumlarda bulundu.

Öte yandan Meghan Markle’ın ardından dün gece saatlerinde Prens Harry de Kanada’ya gitti. Son olarak Başbakan Boris Johnson’la birlikte Britinya-Afrika yatırım zirvesine katılan Prens Harry, etkinliğin ardından havalimanına ulaştığında görüntülendi.

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