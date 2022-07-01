Kaçak göçmenleri üniversite mezunu yapan çete çökertildi

İstanbul’da kaçak göçmenlerin, ikamet edebilmesi ve çalışabilmesi için gereken belgelerin tamamını sahte olarak üreten bir şebekeye operasyon düzenlendi. İkamet ve çalışma belgesi dışında, yabancılara sahte üniversite diploması, eğitim sertifikası, sürücü belgesi dahi hazırlayan şebeke üyesi 6 şüpheli gözaltına alındı.

Habip ATAM

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sahtecilik olaylarının önlenmesi amacıyla yaptıkları çalışmada, kaçak göçmenlere sahte belge düzenleyen bazı şüphelileri belirledi. İddiaya göre, Fatih, Aksaray’da bir daire tutan şüpheliler, burayı ofis gibi kullanıyordu.

Yabancıların Türkiye’de kalmaları ve çalışmaları için neredeyse her belgenin sahtesini düzenleyen şüphelileri bir süre takip eden Mali Polis, 24 Haziran’da operasyon düzenledi.

ÇOK SAYIDA SAHTE BELGE

Mali Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, Türkmenistan uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada ise, 76 diploma, 63 sigorta belgesi, 20 ikamet izin belgesi, 19 vekaletname, 17 kimlik kartı, 16 pasaport, 14 adet Türkmenistan adli sicil kayıt belgesi, çok sayıda sahte kaşe ve mühür ele geçirildi. Ele geçirilen belgelerin tamamının sahte olduğu öğrenildi.

SAHTE PARA VE UYUŞTURUCU

Aramalarda ayrıca sahte 16 bin 450 dolar, 17 bin euro, 46 adet sahte madeni 2 euro ve 177 gram uyuşturucu bulundu. Sahte belgelerin basılması için kullanılan makinelere de el konuldu.

KİMLİK, İKAMET, DİPLOMA

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete sorgulanırken, sahteciliğinin boyutu da ortaya çıktı. İddiaya göre, şebeke üyeleri özellikle Türkmenistan’dan kaçak olarak gelen kişilere yönelik sahte belge üretiyordu.

İlk aşamada, kaçak göçmenlere para karşılığı sahte kimlik çıkarılıyordu. Daha sonra ise ikamet izin belgesi düzenleniyordu. İsteyenlere, Türkiye’de iyi bir iş bulabilmeleri için lise diploması hazırlıyorlardı. Her yeni belde için para alan şüphelilerin, bu belgelere ülkelerinin başkonsoloslukları adına kaşe ve “Gerçektir” ibaresi dahi ekliyordu.

ÜNİVERSİTE DİPLOMASI



Sahte kaşeli sahte diplomasını alan kişiye bu sefer de “Türkiye’de bir üniversitede tanıklarımız var. Sana iyi bir iş bulman için diploma hazırlayalım” diyerek bir daha para talep ediliyordu. Teklifi kabul edenlere, 19 Mayıs Üniversitesi ve Uşak Üniversitesi gibi okullar adına sahte diploma veriliyordu. Ayrıca, şebeke üyeleri, kaçak göçmenlerin yapmak istedikleri işlere yönelik sahte sertifika da oluşturuyordu.

SAHTE CEZAEVİ ZİYARETÇİ BELGESİ

Kaçak göçmenlere neredeyse yepyeni bir kimlik oluşturan şebekenin hazırladığı sahte belgelerin, nüfus cüzdanı, pasaport, ikamet ve eğitim belgeleriyle de sınırlı kalmadığı öğrenildi. Şüphelilerin cezaevindeki yakınlarını görmek için sahte ziyaret belgesi dahi düzenlediği öğrenildi. Şüphelilerin bir çok kaymakamlığın mührünün sahtesini yaptırdığı, birçok kamu görevlisinin de imzasını taklit ettiği belirtildi.

2’Sİ TUTUKALANDI

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3’ü serbest kalırken, bir kişi hakkında adli kontrol hükmü uygulandı. İki şüpheli ise tutuklandı.

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