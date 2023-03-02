Kaçak inşaatlarına yıkım kararı çıkınca belediyeyi bastılar

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Ortakent Mahallesi Kemer Mevkii’ndeki korunması gereken doğal alan olan imarsız arsada 3 ay önce kaçak inşaata başlandığı, 6 blokta 12 villanın ikinci katlarının çıkıldığı ortaya çıktı.

Aralık ayında mühürlenen inşaat için ocak aynında yıkım kararı verildi. Bugün yıkıma giden Bodrum Belediyesi Fen ve İmar İşleri ekipleri ile zabıta ekiplerine arsa sahipleri ve işçiler müdahale etti.

BELEDİYE BİNASINI BASTILAR ARBEDE ÇIKTI

Olayın ardından inşaat alanına polisler yönlendirilirken bu kez arsa ve inşaat sahibi E.S. yanında 5-6 kişi ile birlikte Bodrum Çarşı Mahallesi’ndeki Bodrum Belediyesi binasına gelerek yetkililerle görüştü. Belediye içerisinde güvenlik görevlileri ile işçiler arasında arbede yaşandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok polis sevk edildi. Bodrum Belediyesi içerisinden çıkarılan arsa ortaklarından ve işçilerden 4’ü polis tarafından gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

DEPREMZEDELERE YARDIM VARDA BİZE YOKMU DİYE DAĞIRDILAR

Belediye içerisinde “Depremzedelere her türlü yardımı yapıyorsunuz bizimde depremzede olmamız mı gerek, bize niye yardım etmiyorsunuz, CHP’li değiliz diye mi inşaatımızı yıkıyorsunuz” diye bağırdıkları ve yaşanan arbedenin güvenlik kameralarına yansıdığı belirtildi.

İNŞAATIN HER TARAFI KAÇAK

Bodrum Belediyesi’nden yapılan açıklamada kaçak yapılaşma mücadele kapsamında adı geçen arsanın imarı olmadığı, kaçak yapılaşmanın başladığı andan itibaren mühürlenerek durdurulduğu, buna rağmen inşaata devam edildiği ve encümenden yıkım kararı çıktığı, inşaat ruhsatının olmadığı, tüm hukuksuzlukların yasal süreç içerisinde taraflara tebligat yapılarak bildirildiği ve hukuksuzluk ile mücadeleye devam edileceği belirtildi.