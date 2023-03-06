Kaçakçılık operasyonunda tarihi kılıç ve silahlar ele geçirildi

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından, “2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet” kapsamında “Tarihi Eser Kaçakçılığı” suçlarına yönelik çalışmada, Ümraniye ve Fatih’te tarihi eser ürünlerin satıldığı 2 adres belirlendi.

TARİHİ KILIÇ VE TÜFEKLER

Özellikle askeri alandaki tarihi eserlerin bulunduğu adreslere yapılan baskınlarda; 144 parça eser ele geçirildi. Ele geçirilen eserler arasında, 17. yüzyıldan kalma el yazması Kuran-ı Kerim, kınları sedef ve minai işlemeli 17 adet Osmanlı kılıcı, 2. Abdulhamit tuğralı bir madalyon, 2 sedef işlemeli çakmaklı kale tüfeği, 2 hançer ve sedef kakma bir tömbeki dikkat çekti. Ele geçirilen eserlerin büyük kısmının 17 ve 18’inci yüzyıllara ait olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Ele geçirilen eserlerin ise müze müdürlüklerine gönderileceği öğrenildi.