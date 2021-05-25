Kademeli normalleşmede nelere dikkat edilmeli

Yayınlanan son genelgeye göre kademeli normalleşme döneminde; hafta içinde 21.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise cuma günleri saat 21.00’den başlayıp cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor…

Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Gökçe Demir, bu süreçte dikkat edilmesi gereken noktaları şöyle sıraladı:

REHAVETE KAPILMAYALIM!

Bu yeni dönemde Covid-19’a yönelik iki doz aşısını olmuş 65 yaş ve üzeri bireyler ile 18 yaş altı gençler ve çocuklar da aynı kurallara tabi tutulacak. Burada en önemli hususlardan biri 2 doz aşı uygulamasını tamamlamış kişilerin ‘Ben nasıl olsa aşılandım, artık virüs bana bulaşmaz, hastalanmam’ gibi bir rehavete kapılmaması gerektiğidir.

YORULDUK VE ÇOK BUNALDIK AMA…

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 1 yılı aşkın süredir tüm yaşam standartlarımız değişti, sürekli kısıtlamalarla yaşıyoruz. Yorgun, bunalmış ve demoralize durumdayız… Ancak üzerimize düşen sorumluluğu almaz, kurallara riayet etmezsek bu sürecin daha da uzayacağını akıldan çıkarmamalı ve bu fikri bir motivasyon aracı olarak kullanmalıyız.

ACİL BIR GEREKÇENİZ YOKSA DIŞARI ÇIKMAYIN

Tam kapanma ile eş zamanlı hızlı aşılama politikasının yürütülmesi elbette vaka sayılarının azalmasında çok daha etkili olurdu. Temas en aza indirilirken aşılama ivme kazanır böylece tam açılma öncesi anlamlı bir toplum bağışıklığı sağlanırdı. Ancak ekonomik koşullar, üretimin sürdürülmesi gerekliliği nedeniyle süreç kısmi kısıtlamalarla yürütülüyor. Bu nedenle her bireye gerekli bariyer önlemlerine uyum konusunda ciddi bir görev düşüyor. Özellikle çalışmadan muaf tutulan kişilerin acil bir gerekçesi olmadan dışarı çıkmamaları gerekiyor. Kapalı ortamda bulunma zaruriyeti doğarsa fazla virüs yüküne maruz kalmamak adına işlerini olabildiğince çabuk tamamlayıp, o ortamdan uzaklaşmaları faydalı olacaktır. Yine çift maske kullanımı kapalı ortamlar için ekstra bir önlem sağlayabilir.

SOSYAL MESAFE VE HİJYENE DEVAM

Aşı kürünü tamamlamasına rağmen Covid-19 virüsü ile enfekte olan vakaları biliyoruz. Evet, aşılananların çoğu virüs bulaşı olsa da aşının sağladığı bağışıklık sayesinde hastalığı hafif atlatıyor. Ancak az oranda da olsa hastaneye yatış gerektiren hatta daha nadir olarak yoğun bakım ihtiyacı doğan vakalarla da karşılaştık. Bu nedenle aşılanmış olsun olmasın tüm bireylerin 3 katlı cerrahi maske kullanımı, sosyal mesafe ve el hijyenine uyumu elden bırakmamaları gerekiyor.