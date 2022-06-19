Kaderine terk edilen göçmenleri Türk gemisi kurtardı

Akdeniz’de bir tekne içerisinde sürüklenen ve Malta ile Lampedusa sahil güvenliğinin kurtarmayı kabul etmediği 95 Afrika kökenli göçmeni Türk kuru yük gemisi Aslıhan kurtardı.

Yaşar ANTER

Dün Akdeniz’in ortasında Afrika kıyılarından İtalya kıyılarına geçmeye çalışırken motoru bozulan teknedeki mahsur kalan ve sürüklenen 95 göçmen telefonla yardım kuruluşlarından destek istedi.

Uluslararası göçmen yardım kuruluşlarından Sea Watch’un ulaştığı Malta ve Lampedusa sahil güvenlik yetkilileri göçmenlere yardıma gitmeyi reddetti.

BÖLGEDEKİ TÜRK GEMİSİ YARDIMA GİTTİ

Göçmenler için harekete geçen Sea Watch helikopteri bölgede seyir halinde bulunan Türk bayraklı kuru yük gemisi Aslıhan ile irtibata geçti. 100 metre uzunluğundaki Aslıhan gemisinin kaptanı verilen koordinatlar üzerinden Akdeniz’de sürüklenen göçmenleri bularak kurtardı ve gemiye çıkardı. Göçmenlere yiyecek içecek yardımı yapıldı.

SEA WATCH GEMİSİNE TESLİM EDİLDİ

Ardından bölgeye gelen Sea Watch yardım kuruluşunun gemisine teslim edilen göçmenlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken yardım kuruluşu, Çakıroğlu Denizcilik Limited Şirketi’ne ait Aslıhan gemisi kaptanı ve personeline duyarlılıklarından ötürü teşekkür etti, durumu kendisine ait sosyal medya hesaplarından duyurdu.

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