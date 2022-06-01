‘KADES butonuna bas’ diyen baldızını öldürdü

Çorum’da dehşet… Emrah Ö. tartıştığı ve annesine ‘KADES butonuna bas’ diyen baldızı Ezgi Taşıran’ı kurşun yağmuruna tuttu. Vücuduna dokuz kurşun isabet eden 27 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Olay, saat 19.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Özgecan Ö., annesi Y.T. ve kız kardeşi Ezgi Taşıran ile boşanma aşamasında olduğu eşi Emrah Ö.’de kalan çocuğunu almaya gitti.

Emrah Ö. sokakta karşılaştığı eşi, kayınvalidesi ve baldızıyla tartışmaya başladı. Bu sırada Ezgi Taşıran annesinden cep telefonundaki Kadın Destek Uygulaması (KADES) butonuna basmasını istedi. Emrah Ö. de belinden çıkardığı tabancayla baldızına dokuz el ateş etti.

Genç kadın vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, Emrah Ö., bu kez eşini dövmeye başladı. Saldırgan olayın ardından otomobille kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sırt, boyun ve koluna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Ezgi Taşıran, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis kaçan Emrah Ö.’nün yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

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