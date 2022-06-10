Kadıköy Belediye Başkanı’nın makam odasına haciz

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nın makam odasında 8 Haziran Çarşamba günü haciz işlemi uygulandı. Odada bulunan koltuklar, masalar, sandalyeler ve televizyon haczedildi.

Kadıköy Belediyesi Başkanı Şerdil Dara Odabaşı yazılı açıklama yaparak 8 Haziran Çarşamba günü Kadıköy Belediye Başkanlığı’nda bulunan Başkanlık makam odasına haciz işlemi uygulandığını duyurdu.

Yaklaşık 3 saat süren haciz işlemi sonrasında odada bulunan koltukların, masaların, sandalyelerin ve televizyonun haczedildiğini belirten Odabaşı “Hacze konu olan dosya, imar uygulamasından kaynaklanan şuyulandırma bedelinin artırılmasına ilişkindir” dedi.

“BAKANLAR KURULU RİSKLİ ALAN İLAN ETTİ”

Odabaşı dava konusu olan ve Kadıköy Belediye Encümen kararları ile şuyulandırma yapılan alanların; Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın teklifi üzerine 9 Mayıs 2013 tarih ve 2013/4749 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “Riskli Alan” ilan edildiğini hatırlattı.

Odabaşı açıklamasında “6306 sayılı kanunun 6. Maddesinin 5. Fıkrasında: ‘Bakanlık; riskli alanlara, rezerv yapı alanlarına ve riskli yapıların bulunduğu taşınmazlara ilişkin her tür harita, plan, proje, arazi ve arsa düzenleme işlemleri ile tapulaştırma yapmaya… yetkilidir’ denilmektedir. Dolayısıyla söz konusu alanlara ilişkin her türlü tasarruf hakkı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na aittir” dedi.

“BELEDİYE SORUMLU TUTULAMAZ”

Bu nedenle Kadıköy Belediye Encümen kararları ile onaylanan 10/c imar uygulaması işlemlerinin mahkeme kararı ile iptal edilmesinden dolayı ortaya çıkan yetkisizlikten belediyenin sorumlu tutulmasının mümkün olmadığını ifade eden Odabaşı, şöyle konuştu:

*İleride tespit edilecek kamu zararlarına yol açmamak adına idaremizin bu ve benzeri dosyalarda bir ödeme tasarrufu olmamıştır ve olmayacaktır.

*Kadıköylülerin bin bir emekle elde ettikleri gelirleriyle ödedikleri vergileri kamucu bir anlayışla doğru ve hakkaniyetli bir şekilde yönetmek, hacze konu olan dosyanın yaklaşık 120’de 1’ini bile karşılamayan Başkanlık makam odası eşyalarından çok daha önemlidir.

*Ve hatırlatmakta fayda var ki, hukuka karşı saygımızı korurken, yasal olan ancak meşru olmayan bütün kararları ve bu meşru olmayan kararı elini ovuşturarak izleyenleri Kadıköylüler adına sorgulama hakkımızı sonuna kadar kullanacağız.

Şuyulandırma; bir arsanın kullanım hakkına bağlı olarak belediyeler tarafından farklı parsellerle birleştirildikten sonra hisseli bir biçimde mal sahiplerine veya başka birilerine kat mükiyeti olarak sunulması anlamına geliyor.

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