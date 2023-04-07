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7 Nisan 2023
AnasayfaAlaturka OnlineKadıköy Belediyesi karıştı! CHP'li Başkan AKP'lileri resmen rezil etti! "Ne kadar zavallısınız ya!"

Kadıköy Belediyesi karıştı! CHP’li Başkan AKP’lileri resmen rezil etti! “Ne kadar zavallısınız ya!”

Alaturka Online
Alaturka Online

Kadıköy Belediyesi karıştı! CHP’li Başkan AKP’lileri resmen rezil etti! “Ne kadar zavallısınız ya!”

Alaturka Online
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