Kadıköy’de büyük şok! Fenerbahçe taraftarı isyan etti: Yönetim istifa!

Beşiktaş ile Kadıköy’de oynanan dev maçta Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarını yalnız bırakmadılar… Derbinin tüm biletleri tükenirken alınan karar gereği konuk ekip seyircisinin alınmadığı Ülker Stadı’ndaki mücadelede yaklaşık 50 bin Sarı-Lacivertli futbolsever, tribündeki yerlerini aldı.

KADIKÖY TIKLIM TIKLIM

Siyah-Beyazlılar’ı yenmesi durumunda Süper Lig’de şampiyonluk yarışındaki iddiasını daha da güçlendirecek olan Kanarya’da taraftarlar, maç boyunca takımlarına büyük destek verdi İlk düdükle birlikte rakibi baskı altına alan bir atmosfer yaratan Sarı Lacivertliler, maçın son anlarında ise adeta isyan etti.

BEŞİKTAŞ’TAN MUHTEŞEM GERİ DÖNÜŞ

41. dakikada Valencia’nın golüyle öne geçen Kanarya, 53. dakikada Ekvadorlu golcüsü ile farkı 2’ye çıkarma şansını kullanamadı. 51’de Welinton’un gördüğü kırmızı kart nedeniyle 10 kişi kalan Kara Kartal, 58 ve 62. dakikalarda Cenk Tosun’un golleriyle adeta geri döndü. 75. dakikada sahneye çıkan Nathan Redmond, muhteşem golüyle skoru 3-1’e getirdi.

TRİBÜNLERDEN ‘YÖNETİM İSTİFA’ SESLERİ

Bu gol sonrası tribünlerden istifa sesleri yükseldi. Sosyal medyadan da Başkan Ali Koç ve kurmayları istifaya davet edildi.