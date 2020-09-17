Kadıköy'de kamyonun dorsesi köprü altına sıkıştı

İSTANBUL (AA) – Kadıköy’de seyir halindeki kamyonun dorsesi belirlenen yüksekliği geçtiği için köprünün altına sıkıştı.
Erenköy Mahallesi'nde Nurettin Ali Berkol Sokağı'nda şoför Hicran Şerif idaresindeki 41 AG 757 plakalı kamyon, 3.90 metre yüksekliğinde olan Marmaray'ın kullandığı köprünün altından geçmek istedi.
Kamyonun dorsesi, belirlenen yüksekliği geçtiği için köprü altında sıkıştı. Kazada, araç sürücüsü Hicran Şerif başından hafif şekilde yaralandı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri geldi. Polis ekipleri, kaza nedeniyle trafiğin kontrollü şekilde devam etmesini sağladı.
Ekiplerin yardımıyla lastiklerin havası indirilerek, kamyon ve dorsesi bulunduğu yerden çıkartıldı.