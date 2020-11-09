Kadıköy’de paniğe yol açan siren sesi

Kadıköy Koşuyolu’nda saat 23.42 sıralarında çalan siren panik yaşanmasına neden oldu. Kimi vatandaşlar evlerinin camlarından siren sesinin duyulduğu sırada cep telefonuyla görüntü alırken bazı vatandaşlarda panikle dışarı çıktı. Bir süre siren sesi kesildi. Vatandaşlar da evlerine döndü.

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

Twitter hesabından olaya ilişkin bir açıklama yapan Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan şu ifadelere yer verdi;

“Kadıköy’de bu gece (8 Kasım 2020) 23:42’de,Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB)’e ait binada, “10 Kasım Atatürk’ü Anma Günüö için zaman ayarı yapılan siren tertibatı, ilk belirlemelere göre; sistemsel bir hata nedeniyle çalmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır.” (DHA)