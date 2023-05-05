Kadıköy’de zincirleme kaza

Kaza, saat 01.00 sıralarında Göztepe D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde meydana geldi.

İddiaya göre, otomobilin sürücüsü İzel Çınar, hızla ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek, önce seyir halinde olan 2 otomobile ardından da bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

‘DUVARDAN DUVARA VURMUŞUM’

Kazaya karışan sürücülerden Onur Apak kazayı, “Sol şeritte ilerlerken, darbe hissettim ve aracımın camı yağ oldu. Ondan sonra duvardan duvara vurmuşum zaten. Ne olduğunu anlayamadım, camım yağ içinde kapalı. Önümü göremedim ve kaymaya başladım. Sağa sola vurduğumu hatırlıyorum. Siyah bir araba hatırlıyorum, taksici galiba bana çarptı, ne olduğunu anlayamadım” şeklinde anlattı.

Kazaya karışan taksi şoförü Nihat Çelik ise, “Orta şeritte gidiyordum, sol arkadan bana vurdu, her taraf toz duman oldu. Çok hızlıydı, arabalar kontrolünü kaybetti, birbirine girdi” şeklinde konuştu.

KADIKÖY İSTİKAMETİ TAMAMEN TRAFİĞE KAPANDI

Kaza nedeniyle D-100 Kadıköy istikameti tamamen trafiğe kapandı.

Trafik yan yoldan kontrollü olarak sağlanırken, kazaya karışan araçların çekiciler yardımı ile kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.(DHA)