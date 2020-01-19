Kadıköy’deki çifte cinayetin detayları ortaya çıktı

Cezaevinden yakın zamanda çıkan Tahsin Yüksekova (38) 18 Ocak Cumartesi Günü saat 18.00 sıralarında Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde çiçekçilik yapan eşi Seyhan Yüksekova(37)’nın bulunduğu dükkanın önüne gelerek onunla tartışmaya başladı.

Tartışmanın alevlenmesi üzerine tabancasını çıkaran Yüksekova, eşine kurşun yağdırdı. Eşi Seyhan Yüksekova yere yığılırken, Tahsin Yüksekova, aynı cadde üzerinde yine çiçekçilik yapan annesi Zülfiye Yüksekova’ya da kurşun yağdırdı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Tahsin Yüksekova ise kaçtı.

ATAŞEHİR’DE YAKALANDI

Hastaneye kaldırılan iki kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, Tahsin Yüksekova’yı Ataşehir’de gözaltına aldı.

KANINDA UYUŞTURUCU ÇIKTI

Gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolüne götürülen şüphelinin kanında uyuşturucu maddeye rastlandı. Uyuşturucu kullandıktan sonra cinayeti işlediği öne sürülen Tahsin Yüksekova’nın cinayet, kasten yaralama, tehdit ve hakaret, ruhsatsız silah taşıma suçlarından kaydı olduğu ve cezaevinden yeni çıktığı öğrenildi.

BABASINI VE AĞABEYİNİ SUÇLADI

Yüksekova’nın, babası ve ağabeyini ise cinayeti azmettirmekle suçladığı öne sürüldü.