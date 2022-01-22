Kadıköy’deki tarihi tren istasyonları için imza kampanyası

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla kültürel ve tarihi mirasın simgesi olan, ancak atıl durumda bırakılan 6 istasyon binasının Kadıköylülerin görüşünü alarak müze, kütüphane, kültür ve sosyal yaşam merkezine dönüştürmek üzere Kadıköy Belediyesi’ne tahsis edilmesi çağrısında bulundu. Odabaşı bir de imza kampanyası başlattı.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada ilçede atıl bırakılan 6 istasyon binasının, Kadıköylüler adına belediyeye tahsis edilmesini istedi.

Odabaşı, “Koruma statüsünde bulunan bu tarihi binaların birçoğu uzun yıllardır Ulaştırma Bakanlığı tarafından atıl ve metruk halde bırakılarak adeta birilerine peşkeş çekilmeye hazırlanılıyor. Biz Kadıköylüler olarak, tarihi istasyonlarımızın bu şekilde yok olmasına asla izin veremeyiz, vermeyeceğiz. Kızıltoprak, Feneryolu, Göztepe, Erenköy, Suadiye ve Bostancı, bu istasyonlar bizim kültürel ve tarihi mirasımız. Bunlar yalnızca bir bina değil, geçmişimiz, hafızamız. İstasyon binaları halkındır, ilçemizde bulunan 6 istasyon binasına komşularımızın görüşünü alarak müze, kütüphane, kültür ve sosyal yaşam merkezi yapmak için Kadıköylüler adına talibiz” dedi.

İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI

Odabaşı yaptığı çağrının ardından “Tarihi Tren İstasyonları Halkındır!” başlığıyla bir de imza kampanyası başlattı. Odabaşı kampanyaya çağrı videosunda “Bu imza kampanyası ile sizleri de bu süreçte Kadıköy Belediyesi’nin yanında durmaya davet ediyoruz. Ve bir kez daha yineliyoruz: Tarihi tren istasyon binaları halkındır!” dedi.

ÜNLÜ İSİMLERDEN DESTEK GELDİ

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nın çağrısına çok sayıda destek geldi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu sosyal medya hesaplarından “İstasyon binaları halkındır! Kadıköy Belediye Başkanımız Şerdil Dara Odabaşı Kadıköy halkı adına bu binalara talip. Dayanışmayı büyütüp, destek olmak da hepimizin görevi” paylaşımda bulundu.

Şair, yazar, oyuncu Sunay Akın “Her yer işgal altında. Ağaçlara, çocuklara, yaşlılara yer yok. Bu çıkarcılığın, rantçılığın önüne geçmemiz gerekiyor. Yeter artık.” sözleriyle destek verdi.

Athena müzik grubunun solisti Gökhan Özoğuz da “Bir tane İstanbul var, İstanbul’un tarihi yapılarını korumak çok önemlidir. Fakat bir de o yapıların orijinalliklerini sabit tutarak hayatımızın içinde onları yaşayabilmek, eşsiz bir duygudur. Tren istasyonları halkındır!” paylaşımında bulundu.

CHP’li ilçe belediye başkanları, meslek odaları, muhtarlar ve Kadıköylüler de yaptıkları paylaşımlarla Odabaşı’nın çağrısına destek verdi. Hızlı tren projesi kapsamında 19 Haziran 2013’te Haydarpaşa-Gebze banliyö hattı durdurulmuş, hattın yeniden açılması altı yıl sonra 2019 yılında gerçekleşmişti. Ancak tarihi tren yolu üzerinde bulunan tarihi istasyonlar yeni projeye uygun olmadığı gerekçesiyle devre dışı bırakılmıştı.