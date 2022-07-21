Kadıköy’deki yürüyüşte 106 kişi gözaltına alındı

Yazan:
Alaturka Online
-

Kadıköy’de sloganlar eşliğinde yürüyüş yapmak için toplanan şahıslara polis dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Uyarılara rağmen yürüyüş yapmak isteyen gruba polis ekipleri müdahale etti. Ekipler, 106 kişiyi gözaltına aldı.

Yayınlanma:

  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Kadıköy’deki yürüyüşte 106 kişi gözaltına alındı

Sosyal medya üzerinden yapılan çağrılar doğrultusunda dün akşam saatlerinde Kadıköy’de Halitağa Caddesi ve etrafındaki sokaklarda toplanan kimi şahıslar tarafından sloganlar eşliğinde yürüyüş yapılmak istendi.

106 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Toplanan şahıslara polis dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Uyarılara rağmen yürüyüş yapmak isteyen gruba polis ekipleri müdahale etti. Polis tarafından 106 kişi gözaltına alındı. İHA

Polis tarafından engellenen kadınlar, eylemlerini balkondan yaptı: Vazgeçmiyoruz! İlginizi Çekebilir Polis tarafından engellenen kadınlar, eylemlerini balkondan yaptı: Vazgeçmiyoruz! Suruç eylemlerinde gözaltına alınan 16 kişi adli kontrolle serbest İlginizi Çekebilir Suruç eylemlerinde gözaltına alınan 16 kişi adli kontrolle serbest

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?