Kadıköy’e gözlemci yağacak! Fenerbahçe’den 4 yıldızın peşindeler

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Sevilla’yı ağırlayacak. Sarı-Lacivertliler, ilk maçta alınan 2-0’lık yenilgiyi telafi ederek adını çeyrek finale yazdırmayı planlıyor.

İKİ EKSİKLİ ANTRENMAN

Sarı-Lacivertliler, Sevilla ile oynayacağı rövanşın hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Fenerbahçe’de sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Lincoln ile Luan Peres dışında tüm futbolcular antrenmanda yer aldı.

İdmanın ana bölümünde taktiksel ve bireysel çalışmalar gerçekleştirildi. Jesus’un özellikle taktik antrenman sırasında sık sık öğrencilerine uyarılarda bulunduğu öğrenildi. Sevilla provası, bugün yapılacak çalışma ile devam edecek.

BİLETLER KAPIŞ KAPIŞ

Fenerbahçeli futbolseverler, perşembe günü Sevilla ile oynanacak olan Avrupa Ligi mücadelesinin biletlerine yoğun ilgi gösterdi.

Dün Yüksek Divan Kurulu, kongre ve temsilci üyelere öncelik tanınmıştı. Bunlar kısa sürede tükendi, kombinelerle birlikte 43 binden fazla bilet satıldı. Bugün Fenercell aboneleri ve Fenerbahçe Kart sahiplerine öncelik tanınacak, yarın ise genel satış başlayacak. Sevilla maçının kapalı gişe olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

MEDYA PROGRAMI BELLİ OLDU

Fenerbahçe ile Sevilla arasında perşembe günü oynanacak olan Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçı öncesinde medya programı belli oldu. Buna göre Jorge Jesus, yarın saat 16.00’da Samandıra Tesisleri’nde bir oyuncusuyla basının karşısına çıkacak. Saat 17.00’de ise zorlu maçın son provası gerçekleştirilecek.

Sevilla ise son idmanını saat 12.00’de kendi tesislerinde yapacak. Sampaoli ve bir öğrencisi de yine Sevilla tesislerinde, saat 14.00’te medyanın karşısına çıkacak.

JESUS’UN KILAVUZU ALMERIA MAÇI

Jorge Jesus, önceki akşam oynanan Sevilla-Almeria mücadelesini yardımcılarıyla birlikte izledi. Teknik ekibin, rövanş için bu mücadeleden birçok not çıkardığı öğrenildi.

Özellikle Sevilla’nın uzun bir aradan sonra savunmada iki orijinal stoper Nianzou ve Bade ile sahaya çıkması en büyük değişiklik oldu. Almeria’nın kanatlarda rakibini fazlasıyla zorlaması dikkat çekiciydi. Bu karşılaşma, rövanş için Jesus’un en önemli kılavuzlarından biri olacak gibi görünüyor.

‘YÜREĞİMİZLE OYNADIK’

Jorge Sampaoli, ligde kalma savaşındaki en önemli rakiplerden Almeria karşısında 2-1 galip gelinen maçın ardından, “Bizim için çok karışık bir mücadeleydi. Perşembenin etkisi, direkt rakibimiz olması, akşam üstü sahaya çıkmak… Ancak yüreğimizle oynayarak kazandık” dedi.

Sevilla, önceki gün Almeria karşısında sezonun ligdeki en kritik maçlarından birini oynadı. Sahaya çıkarken puan tablosunda düşme hattında yer alan Kırmızı-Beyazlılar, henüz 2. dakikada geri düşmelerine rağmen 2-1 kazanmayı bildi. Teknik direktör Jorge Sampaoli, mücadelenin ardından ilginç açıklamalar yaptı. Arjantinli çalıştırıcı, “Bizim için çok karışık bir karşılaşmaydı. Ne için sahaya çıktığımız, direkt rakibimizle oynamamız, perşembenin etkisi, maç saatinin akşam üzeri 16.00 olması… Her şeye rağmen kazanmayı başardık çünkü yüreğimizle oynadık” ifadelerini kullandı. Sampaoli, sezon boyunca eksiklerin kendilerini çok kötü etkilediğini, Almeria karşısında takımının ortaya koyduğu mücadelenin çok değerli olduğunu belirtti.

‘Üzerimizde baskı vardı’

Tecrübeli hoca, “Henüz maçın başında gol yememiz, üzerimizde hissettiğimiz baskının etkisiydi. Ama bunun üzerinden gelmeyi başardık” yorumunu yaptı. Sampaoli son olarak, “Perşembe günü Fenerbahçe karşısında aldığımız galibiyet, zaten büyük moral olmuştu. Şimdi yeniden Avrupa Ligi’ni, Türkiye’de oynayacağımız maçı düşüneceğiz. Bizim için yine çok zorlu ve kritik bir mücadele olacak” yorumunu yaptı.

KALECİ BONO’DAN İYİ HABER GELDİ

Sevilla’nın Faslı file bekçisi, Almeria maçında şanssız bir pozisyon yaşadı. Bono, hava topu mücadelesinde takım arkadaşı Alex Telles’le çarpışıp yerde kaldı. Oyuna devam edemeyen başarılı kalecinin boyunluk takılarak sedyeyle sahayı terk edip, hastaneye kaldırılması endişe yarattı.

Bono’nun burada yapılan kontrollerinde herhangi bir sıkıntıya rastlanmaması, herkese rahat bir nefes aldırdı. Faslı yıldızın, hastaneden taburcu edilerek geceyi evinde geçirdiği öğrenildi. Bono’nun Fenerbahçe karşısında kadroda olması bekleniyor.

BADE DÖNDÜ, NIANZOU SAKATLANDI

İspanyol ekibi, sakatlık kâbusundan kurtulamıyor. Haftalardır stoperleri Marcao, Rekik ve Bade’den yoksun mücadele eden Sevilla, bunun sıkıntısını fazlasıyla yaşadı.

Almeria maçında Loic Bade’nin sahalara dönmesi, Jorge Sampaoli’ye rahat bir nefes aldırdı. Ancak bu kez de Tanguy Nianzou’nun sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalması moralleri bozdu. Genç savunmacının durumu, bugün yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak. Nianzou yetişmezse, Fenerbahçe karşısında savunmada yine orta sahadan bir isim oynamak zorunda kalacak.

AJAX’IN HEDEFİ YİNE ALTAY

Hollanda ekibi, Altay Bayındır’ı uzun süredir takip etse de ara transfer döneminde imza attırma şansı olmayınca Geronimo Rulli’yi kadrosuna katmıştı. Arjantinli file bekçisinin kötü performansı sonrası, Kırmızı-Beyazlılar’ın Altay’ı yeniden değerlendirmeye aldığı kaydedildi.

Ajax, yaklaşık 2 senedir Altay Bayındır’ı yakından takip ediyor. Hollanda devi, bu sezon kaleci sıkıntısının iyice artmasıyla birlikte ara transfer döneminde hamle yapma kararı aldı. Fenerbahçe’nin, kaptanını vermeye hiç niyeti olmayınca, Ajax alternatif isimlere yöneldi. Sociedad’dan Geronimo Rulli, 8 milyon Euro’ya transfer edildi. Ancak Arjantinli file bekçisi, şu ana kadar bekleneni veremedi. Rulli son olarak 4-2 kazanılan Heerenveen maçında da yediği gollerle hayal kırıklığı yarattı. 30 yaşındaki kalecinin vasat performansı sonrası, Kırmızı-Beyazlılar’da Altay Bayındır ismi yeniden gündeme geldi.

Saha içine odaklandı

Milli file bekçisinin, Fenerbahçe ile sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini hâlâ uzatmamış olması da deyim yerindeyse Ajax’ın iştahını kabartıyor. Hollanda devinin, yıldız kalecinin menajeriyle yakın zamanda temasa geçmesi sürpriz olmaz. Altay ise şu anda tamamen saha içine odaklandığı için şimdilik transferle ilgili bir hamle yapmayı düşünmüyor.

RÖVANŞTA KADIKÖY’E GÖZLEMCİ YAĞACAK

Attila Szalai, Miguel Crespo, Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu… Fenerbahçe’nin 4 yıldızı, Sevilla karşısında takımlarına turu getirmek için ter dökerken, Avrupa’nın dört bir yanından gözlemciler de onları mercek altına alacak. Dev takımların yetkilileri, perşembe günü tribünde olacak.

Sarı-Lacivertliler, perşembe günü Avrupa’da yeni bir destan yazmak için Sevilla karşısına çıkacak. İspanya’da 2-0 kaybeden temsilcimiz, zoru başarmaya çalışacak. Fenerbahçeli oyuncular, çeyrek final bileti için ter dökerken, bazı isimler de vitrine çıkacak. Miguel Crespo, Sanchez-Pizjuan’daki ilk karşılaşmada Roma tarafından takibe alınmıştı. İtalyan devinin yetkilileri, rövanşta da başarılı orta saha oyuncusunu yakından izleyecek.

Leicester, Szalai’ye geliyor

Attila Szalai’nin adı Leicester ve Liverpool ile anılıyordu. Sol ayaklı bir stoper arayan PSG’nin de Macar yıldızı listeye eklediği öğrenildi. Ancak perşembe günkü mücadelede Szalai için Leicester gözlemcilerinin olması bekleniyor. Arda Güler ise PSG, Manchester City, Barcelona ve Arsenal gibi devlerin radarında. Rövanşta 18 yaşındaki yıldızı, rakip Sevilla’nın yetkilileri izleyecek! Genç yetenek, sportif direktör Monchi’nin uzun süredir listesinde yer alıyor.

Napoli, Ferdi’yi izleyecek

İspanyol ekibi perşembe günü temsilcimiz karşısında hem çeyrek final bileti almak için savaşacak hem de Arda’yı yakından takip etme fırsatı yakalayacak. Rövanşta vitrine çıkacağı öğrenilen diğer isim ise Ferdi Kadıoğlu. Yakın zamanda Fenerbahçe’den Eljif Elmas ve Kim Min-jae’yi transfer eden, iki oyuncunun performansından da fazlasıyla memnun kalan Napoli, Ferdi’yi de kaptırmak istemiyor. İtalya’da şampiyonluğa koşan Mavi- Beyazlılar’ın, Sevilla mücadelesinde 23 yaşındaki yıldızı özel olarak izleyecekleri belirtildi.

FERDİ’DEN TAKIM ARKADAŞLARINA: RENNES MAÇLARINI UNUTMAYIN

Yıldız futbolcu, Sevilla ile oynanacak 2-0’ın rövanşı öncesinde motivasyon konusunda Jorge Jesus’un en büyük yardımcısı oldu. Ferdi, takıma yaptığı konuşmada, “İki Rennes maçında da nasıl geri döndüğümüzü unutmayın. Üstelik bu kez önümüzde 90 dakika var” dedi.

Fenerbahçe, perşembe günü Sevilla karşısında zoru başarmaya çalışacak. Bu kritik mücadele öncesinde Jorge Jesus, öğrencilerini hem taktik hem de mental anlamda hazırlamak için yoğun şekilde çalışıyor. Özellikle motivasyon konusunda Portekizli teknik adamın en büyük yardımcısı Ferdi Kadıoğlu oldu. Bu sezonun en formda isimlerinden biri olan 23 yaşındaki yıldız, Sevilla ile 2-0’ın rövanşında oynanacak mücadeleyle ilgili olarak arkadaşlarına bir konuşma yaptı. Ferdi, “İşimiz zor ama daha önce daha sıkıntılı skorlarda geri dönüşlere imza attık. Rennes maçlarını unutmayın. Fransa’da 2-0 geri düştük, yenilmedik. Evimizde 3- 0’dan geri dönmeyi başardık” ifadelerini kullandı.

‘Kalitemizi gösterdik’

Milli futbolcu, “Bu kez avantajımız, geri dönüş için önümüzde 90 dakika olacak. İki ayaklı eşleşme olduğunu düşünürsek, ilk yarıyı 2-0 yenik kapatmış gibiyiz. Arkamıza 50 bin taraftarımızı da alarak destan yazabiliriz. İspanya’daki karşılaşmada ilk devredeki futbolumuz, bunu başaracak kalitemiz olduğunun en önemli göstergesi” diye konuştu.

Yusuf Dursun