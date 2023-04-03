Kadıköy’ün kralı Vincent Aboubakar! Beşiktaşlı yıldız, Fenerbahçe’yi affetmiyor…

Beşiktaş, Kadıköy deplasmanında çok kötü bir ilk yarı çıkardı. Oyun kurmakta zorlanan Siyah-Beyazlılar, 45 dakikalık bölümdesadece 77 isabetli pas yapabildi. Bu rakam, Beşiktaş için sezonun en kötü ilk yarı istatistiği olarak notlara geçti. Kartal, ikinci yarıda iseyapılan oyuncu değişiklikleri ve özellikle de Redmond’un şovuyla tarihi bir geri dönüşeimza attı. Fenerbahçe, Beşiktaş’tan 3 kat fazla pas yapmasına rağmen işin sonuçlandırma kısmında sıkıntı yaşadı.

Salih Uçan fark yarattı

İkinci yarıya başlarken Hadziahmetovic kenara alınırken, Salih Uçan 6 numaraya geçti. Sonrasında ise Welinton’un kırmızının ardından Gedson’un yerine Necip girip, stopere geçti. Uzun bir süre orta sahayı tek başına sırtlayan Salih, sergilediği mücadele iletam not aldı. Girdiği 22 ikili mücadelenin 14’ünü kazanan Salih, 6 kez top kaptı. 2 pas arası yaptı. Kartal’ın yıldız futbolcusu, yükselen performansını Kadıköy’de de devam ettirdi.

Ghezzal ile 45 dakika…

Fenerbahçe maçına 11’de başlayan ve Beşiktaşlılar’ın çok şey beklediği Rachid Ghezzal, ilk yarıda oldukça etkisizdi. Bir türlü beklenen sorumluluğu alamayan Cezayirli yıldız, hücum organizasyonlarında liderlik yapamadı. Teknik direktör Şenol Güneş, devrede hemen duruma müdahaleetti. Sakatlıktan yeni yeni kurtulan Ghezzal’ın yerine Redmond girdi veattığı gol, yaptığı asistlerle derbiye damgasını vurdu.

Masuaku’dan, Osayi’ye kilit

Derbinin en kilit eşleşmelerinden biri; Masuaku ile Osayi arasındaydı. İki hızlı ismin rekabetinde Masuaku fark yarattı. Osayi’nin ilk yarıda penaltı beklediği pozisyondışında Fenerbahçe’nin sağkanat oyuncusuna geçit vermeyen Masuaku, mücadelesiyle büyük alkış aldı. Bir ara Beşiktaş’ta devam edip etmeyeceği tartışılan Masuaku’nun, 2.2 milyon Euro olan satın alma maddesinin kullanılmasına artık kesin gözüyle bakılıyor.

5. maçta 4. gol

Ligde çıktığı son 4 maçta da gol atan Vincent Aboubakar, seriye bağladı… İlk yarıda tribünlerle gerilim yaşamasına rağmen karşılaşma boyunca çok isteyen, çok arayan ve gol için adeta her şeyi yapan Kamerunlu futbolcu, 90. dakikada fileleri havalandırdı. Aboubakar, Kadıköy’de çıktığı son derbide de 2 gol atmıştı. 4-3 kazanılan o maçta fark yaratan Aboubakar, Fenerbahçe’ye karşı çıktığı toplamda 5. maçta 4. kez gol sevinci yaşadı.

Fark 2’ye indi

Bunların 3’ünü Kadıköy’de kaydeden tecrübeli futbolcu, ara transferde geri döndüğü Beşiktaş’ta harikalar yaratıyor. Fenerbahçe galibiyeti sonrası ezeli rakibiyle puan farkını 2’ye indiren Kara Kartal, lider Galatasaray’ın ise 11 puan gerisinde.