Kadim Zamanların Koruyucusu: The Old Guard

KADİM ZAMANLARIN KORUYUCUSU: THE OLD GUARD

Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe TEKSOY, aksiyon, fantastik ve macera türündeki ‘THE OLD GUARD’ adlı filmle ilgili izlenimlerini Amerika’nın en çok okunan ilk Türkçe internet Gazetesi AlaturkaOnline için yorumladı.

ÖLÜMSÜZ MUHAFIZ

Amerikalı çizgi roman yazarı ‘Greg Rucka’nın ‘The Old Guard: Force Multiplied’ adlı grafik roman serisinden uyarlanan aksiyon, macera ve fantastik türündeki film, ‘Netflix’ platformunda yayına girdi. 70 milyon dolar bütçeyle çekilen filmin başrolünde Oscar Ödüllü oyuncu ‘Charlize Theron’ yer alıyor. Çatışma ve olağanüstü savaş sahneleriyle aksiyon severlerin beğenerek izleyeceği türde bir film olan ‘The Old Guard’, özellikle fantastik hayranlarının kaçırmaması gereken bir yapım.

FİLMİN KONUSU

Andromecha binlerce yıldır ölümsüzdür. 21. yüzyılda bir grup ölümsüz paralı askere önderlik eden Andromecha ve arkadaşlarının, dünyayı kurtarmak adına atıldıkları çatışmalara ve uğrunda verdikleri mücadelelere bir yenisi daha eklenecektir.

Oyuncuları arasında; ‘Charlize Theron’, ‘KiKi Layne’, ‘Matthias Schoenaerts’, ‘Marwan Kenzari’, ‘Luca Marinelli’, ‘Luca Marinelli’ ve ‘Chiwetel Ejiofor’ yer alıyor.

TANRIÇA MİTLERİ

Filmdeki ‘Andromache’ karakterinin temeli mitolojiye dayanmaktadır. Antik Yunan mitolojisinde; Mysia bölgesinde Thebai şehrinin kralı olan ‘Eetion’un kızıdır ve ‘Kral Priamos’un oğlu ‘Hektor’un karısıdır. Amerikalı yazar ‘Joseph Campbell’, karşılaştırmalı mitoloji alanının en büyük isimlerinden ve dünyanın mitoloji alanındaki en önemli otoritelerinden birisi olarak kabul edilmektedir. ‘Tanrıçalar ve Tanrıça’nın Dönüşümleri’ adlı kitapta; çağlar öncesinden Rönesans’a kadar olan tarihteki Tanrıça kültünün başlangıcı, gelişimi ve dönüşümü üzerinedir. Bu yapıtın ‘Yüce Tanrıça Üzerine’ olan giriş bölümünde; kadının başlı başına bir varlık olduğuna ve geleneksel olarak (neredeyse 4 milyon yıldır) kadın varlığının erkek ile olan ilişkisinin deneyimlenmesi ve temsil edilme şeklinin rekabet olmadığına değinir. Ancak geçen zamanla ve gelişen teknolojiyle kadınların eve bağımlılıklarından kurtulduklarını ve kendini göstermenin vahşi alanına girdiğini belirtir. Filmde de ‘Andromache’ karakterinin, erkek egemen bir dünyada baskın karaktere dönüşüp önderlik ettiğini görüyoruz. Tıpkı ‘Joseph Campbell’ın eserde bahsettiği gibi.

Netflix’te yayına gire ‘The Old Guard’ filmi, izleyiciyi heyecandan yerinden eden aksiyon sahneleri ve barındırdığı fantastik unsurlarla macera severlerin beğeniyle izleyeceği türde bir yapım.

İyi Seyirler Dilerim

EFE TEKSOY