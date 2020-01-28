Kadın 81. final bölümü fragmanı yayınlandı! Kadın 80. son bölüm izle

Ekranlara veda etmeye hazırlanan Kadın dizisinin 80. bölümü bu akşam yayınlandı. Dizinin final bölümünde neler yaşanacağı şimdiden merak edilmeye başlandı. Son bölümde ise; Raif, Ceyda’nın ona olan duygularından emin olur olmaz ona evlenme teklifi eder. Bu teklif karşısında gözyaşlarına hakim olamayan Ceyda’nın cevabı ise ne olacaktır? İşte Kadın 81. final bölümü fragmanı ve son bölüm izleme ekranı.

FOX’un sevilen dizilerinden olan Kadın, final için hazırlanıyor. Bu akşam ekranlara gelen 80. bölüm sonrasında 81. bölüm ile final yapacak olan Kadın dizisinin son bölümünü ve final bölümü fragmanını sayfamızda sizlerle paylaşıyoruz. Kadın son bölümünde, Şirin’in evden kaçması üzerine onunla iletişime geçen Enver gerçekleri bir kez daha onun ağzından duymak ister. Hala onun yapmadığına inanmak isteyen Enver’in duyduklarından sonra ise dünya başına yıkılır. İşte Kadın 81. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme sayfası.

KADIN SON BÖLÜM FRAGMANI

KADIN 80. BÖLÜM İZLE

KADIN 81. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Fox ekranlarında her Salı yayınlanan ve 81. bölüm ile izleyicilere veda edecek olan Kadın dizisinin 81. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte final bölümü fragmanı;

“Biz bitanecik anneniz Bahar’ı altın kalpli oğlumuz Arif’e istiyoruz!” #Kadın büyük finaliyle 4 Şubat Salı 20.00’de FOX’ta. @FOXTurkiye pic.twitter.com/wvJ1Utef4J — KADIN (@kadindizifox) January 28, 2020

KADIN 80. BÖLÜM ÖZETİ

Fazilet Aşçıoğlu’nun yazdığı kitabı tamamen Bahar’a hediye etmesi onu çok duygulandırmıştır. Kitabın yazarının Bahar olması ise herkesi büyük bir heyecan içerisine sokmuştur.

Raif, Ceyda’nın ona olan duygularından emin olur olmaz ona evlenme teklifi eder. Bu teklif karşısında gözyaşlarına hakim olamayan Ceyda’nın cevabı ise ne olacaktır?

Şirin’in Sarp’ı öldürdüğünü herkesin öğrenmesiyle işler iyice karışır. Bahar’ın bununla birlikte yaşadığı şok Şirin’den tamamen nefret etmesine neden olacaktır. Enver ise küçük kızının hala bu kadar ileri gidebileceğine inanamaz. Şirin’in evden kaçması üzerine onunla iletişime geçen Enver gerçekleri bir kez daha onun ağzından duymak ister. Hala onun yapmadığına inanmak isteyen Enver’in duyduklarından sonra ise dünya başına yıkılır. Bu kadar kötülüğün içinde hala bir iyilik arayan Enver sonunda pes eder. Büyük finale son 2 bölüm kala Şirin tüm yaptıklarının cezasını çekmek üzeredir.