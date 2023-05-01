Kadın adayın adı var, yüzü yok! Yeniden Refah Partisi’nden akılalmaz sansür

Merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan’ın başkanlığını yaptığı Yeniden Refah Partisi yok artık dedirtecek bir sansüre imza attı.

Partinin Düzce’deki seçim aracında, Fatih Erbakan, milletvekili adayları Nezir Merttürk ve Mithat Kütükoğlu’nun yer aldığı fotoğraflar arasında kadın milletvekili adayı Çiğdem Kulalı Seçkin’in fotoğrafı gölgelendi. Seçim aracında sadece erkek adayların fotoğraflarının yer alması sosyal medya da büyük tepki çekti.

“KADINLARIMIZDAN ÖZÜR DİLİYORUZ”

Tepkiler üzerine SÖZCÜ’ye konuşan eski il başkanı ve Düzce 1. sıra milletvekili adayı Nezir Merttürk, şunları söyledi:

“Reklamcı arkadaşımızın yanlışlığından kaynaklı bir olay. Kadınlar bizim değerimizdir. Elmastır, altın bile demiyorum. Bizim inancımıza göre Cennet annelerimizin ayakları altındadır. Kadınlarımız bizim için müstesnadır, çok değerlidir. Hepimizin anası var. Anasını sevmeyenin de ne vatanına ne de hiç kimseye huzur, barış getirmesi asla mümkün değildir. Bir yanlış anlaşılmadan dolayı yapılan bir şeydir. Bunu da düzelttik. Bir yanlış anlaşılma olduysa, kadınlarımızdan çok özür diliyoruz”.

“KADIN-ERKEK YAN YANA FOTOĞRAF ÇEKTİRMEZ”

Geçen hafta da Yeniden Refah Partisi Aydın İl Başkanlığı’nda yapılan toplantıda yer kavgası çıkmıştı. Bir partili, milletvekili adayı Havva Türk’ün oturduğu yerin değişmesini istedi. İl Başkanı Osman Çağrı Çerçi isteğe tepki gösterirken, partili “Kadın ile erkek yan yana fotoğraf çekilemez. İslamiyet’te böyle olmaz” diye bağırdı.

6234’ÜN KALDIRILMASINI İSTİYOR

Yeniden Refah Partisi; AKP, MHP, BBP, HÜDA PAR ve DSP ile birlikte Cumhur İttifakı içerisinde yer alıyor. İstanbul Sözleşmesi’ni sıkça eleştirmiş olan Yeniden Refah Partisi, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un da yürürlükten kaldırılmasını istiyor. Yeniden Refah Yönetimi, 6284’ün kaldırılması taleplerinin yapılan protokolde AKP tarafından kabul edildiğini açıklamıştı.