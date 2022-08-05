Kadın avukatı evinin önünde darp edip kaçırmak istediler

Antalya Alanya’nın merkezinde avukat Pelin Şenli ve avukat Ali Can Atalay, yaşadıkları apartmanın giriş kapısında darp edildi. Yaklaşık 8 kişi avukat Atalay’ı darp edip bayıltırken, Pelin Şenli’yi ise kaçırmak istedi. Gürültüyü duyan mahallelinin olay yerine koşmasıyla kaçan şüphelilerden sadece biri yakalanarak tutuklandı.

Olay, 29 Temmuz Cuma günü gece saatlerinde Alanya’nın Merkez ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre avukat Pelin Şenli’nin yaşadığı apartmanın giriş kapısına yaklaşık 8 kişi geldi. Şüpheliler avukat Şenli’ye şiddet uyguladı.

Saldırganlar, Şenli’yi korumak isteyen o anda yanında bulunan avukat Ali Can Atalay’ı başına vurarak bayılttı. İddiaya göre şüpheliler, avukat Şenli’yi kaçırmaya çalıştı. Bu esnada gürültüyü duyup yardıma koşan vatandaşlar saldırganların kaçmasına neden oldu.

7 DİKİŞ ATILDI, 2 DİŞİ KIRILDI

Başına sert cisimle vurulan ve olay yerinde bayılan Atalay hastaneye götürüldü. Avukat Atalay’ın başına 7 dikiş atıldığı, 2 dişinin kırıldığı öğrenildi. Şenli’nin ise vücudunda morluklar meydana geldi.

SADECE BİR SALDIRGAN YAKALANDI

Olayın ertesi günü çeşitli kamera görüntülerinin incelenmesi neticesinde, avukatları evine kadar takip edip, suça konu fiilleri gerçekleştiren şahıslar tespit edildi. Olaydan sonra kaçan saldırganlardan biri yakalanarak, 30 Temmuz Cumartesi günü tutuklandı. Diğer şüpheliler ise aranıyor.

“GELİNEN AŞAMANIN ÖZETİDİR”

Olayla ilgili açıklama yapan Antalya Barosu Başkanı Hüseyin Geçilmez, “Alanya’da bir kadın meslektaşımız sokak ortasında kaçırılmak istenmiş, saldırıyı önlemek isteyen diğer meslektaşımız darp edilerek başına yedi dikiş atılmış, iki dişi kırılmıştır. İlçe merkezinde bir kadının cinsel saldırıya uğrayıp kaçırılmak istenmesi gelinen aşamanın özetidir” dedi.

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