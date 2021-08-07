Busenaz Sürmeneli Kadınlar Boksta Olimpiyat Şampiyonu oldu! 7 Ağustos 2021 FOX Ana Haber Hafta Sonu öne çıkan haberler yayında hemen izle! Orman yangınları Muğla, Aydın ve Isparta'da devam ediyor… 7 Ağustos 2021 FOX Ana Haber Hafta Sonu bülteni yayında hemen izle! FOX Haber Merkezi'nin güçlü ve deneyimli kadrosu tarafından tarafsız habercilik anlayışıyla hazırlanan hayatın içinden haberler, Burak Birsen'in sunumuyla FOX Ana Haber'de! Bizi sosyal medyadan takip edin: Facebook: https://www.facebook.com/foxhaber
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Anasayfa Alaturka Online Kadın boksçular tarih yazdı! 7 Ağustos 2021 FOX Ana Haber Hafta Sonu