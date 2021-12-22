Kadın cinayetlerindeki yükseliş, Yunanistan’da tartışma yarattı

Kadın cinayetleri sadece Türkiye’de değil tüm dünyada ciddiyetini koruyor. Yunanistan’da muhalefet, kadın cinayetlerinin ceza kanununa eklenmesi için hükümete yönelik çağrıları artırdı.

Sozcu.com.tr

Yunanistan’da muhalefet, ülkede öldürülen kadınların sayısındaki hızlı artışın önüne geçmek amacıyla kadın cinayetlerinin ülkenin ceza kanununa eklenmesini istiyor.

İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre, ülkede eşleri ya da partnerleri tarafından öldürülen kadınların sayısının hızla artması, hükümete yönelik baskıyı da artırdı.

Son 5 haftada iki kadının daha eşleri tarafından katledilmesiyle son bir yılda ev içi şiddet sonucu ölen kadınların sayısı 17’ye yükseldi. Özellikle pandemi döneminde ev içi şiddet vakalarındaki artış ülkede tepkilere yol açıyor.

Hükümet, artan tepkilerin ardından şiddete uğrayan kadınlar için 24 saat açık bir yardım hattı açmış, danışmanlık merkezlerinin sayısını da artıracağını duyurmuştu.

Guardian’a konuşan Yunanistan Toplumsal Cinsiyet Bakanı Maria Syrengela, son dönemde kadına şiddeti önlemek amacıyla atılan adımların benzersiz olduğunu belirterek “Aile içi şiddet yasası İstanbul Anlaşması’na göre düzenlendiğinde elbette kadın cinayetlerinin de eklenmesini önereceğiz” dedi.

Syrengela, yeni kanunla Yunanistan’ın, kadın cinayetlerini kapsayan bir yasaya sahip ilk Avrupa ülkelerinden biri olacağını kaydetti.

SYRIZA’DAN ÇAĞRI

Hükümetin adımlarını yetersiz bulan ana muhalefetteki Syriza partisinin insan hakları ve cinsiyet eşitliğinden sorumlu sözcüsü Eirini Agathopolu ise, kadın cinayetlerinin ayrı bir suç olarak sınıflandırılması gerektiğini belirterek “Bu konudaki önerilerimize iki defa parlamentoya sunduk ama hükümet konuyu tartışmayı reddetti” dedi.

Syriza lideri ve eski Başbakan Aleksis Çipras da, kadın cinayetlerinin ayrı bir suç olarak ceza kanunu kapsamına alınması gerektiğini söyleyerek “Zaten geç kaldık, artık harekete geçme zamanı” diye konuştu.

İlginizi Çekebilir Finlandiya Başbakanı Marin’den Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’na ödül