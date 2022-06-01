Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’a açılan kapatma davası başladı

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği hakkında açılan kapatma davasının ilk duruşması görülüyor. Dava öncesi platform adına açıklama yapan Gülsüm Kav, “Derneğimize açılan davayı İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme hukuksuzluğunun bir devamı olarak görüyoruz” dedi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği hakkında ‘kanuna ve ahlaka aykırı faaliyet yürütmek’ suçlamasıyla kapatma davası açılmıştı.

Davanın açılmasına neden olan şikayet dilekçelerinde ‘Aile mefhumunu yok saymak, aile yapısını parçalamaya çalışmak, kadın haklarını savunma kisvesi altında ahlaksız faaliyetler yürütmek’ gibi iddialar yer almıştı. Davanın ilk duruşması İstanbul 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülüyor.

Dava öncesi, İşçi-Emekçi Kadın Komisyonları, Eşitlik Kadın Örgütü, Emekçi Kadınlar Dayanışma Derneği, İlerici Kadınlar Derneği, Adalet için Hukukçular, Kadın Hakları Merkezi, Kadın Savunması, Mor Dayanışma, Deva Partisi, Kırmızı Gazete, Kadın ve Mücadele Derneği, Cumartesi Anneleri gibi gruplar, platforma desteklerini açıklarken, adliye önünde yapılan açıklamada konuşan dernek temsilcisi Gülsüm Kav şunları söyledi:

KADINLARIN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ BİR DÜNYA SAVUNULAMAZ

“Derneğimize açılan davayı, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme hukuksuzluğunun bir devamı olarak görüyoruz. Her gün yaşadığımız özgürlüklerimize, haklarımıza müdahalelerin, yeni başlayacak baskıların da habercilerinden biriydi. Bu yüzden de tüm kadınların, tüm toplumun davasıdır.

Çocukların gözlerinin önünde annelerinin öldürülmesi dünyası hangi ahlaka sığabilir. O yüzden bu dava güzel ahlak davasıdır. Güzel ahlak kazanacak, hukuk kazanacak diye inanıyoruz. Kadınların öldürüldüğü, çocukların acı çektiği bir dünya savunulamaz. Tabii ki değiştirilmeye çalışılmalıdır. Tabii ki öldürülmemeyi isteme hakkı yasaklanamaz.”

KIZIMI KİMSE KORUMADI

Cinayete kurban giden kadınlardan Ayşe Tuba Arslan’ın annesi de bir konuşma yaptı ve “Kızımı kimse korumadı. 44 gün sonra hayatını kaybetti. Katilleri hala dışarıda, geziyor. Emeği geçen tüm avukatlara, tüm misafirlere hoşgeldiniz diyorum. Bu platform bize her zaman destek oldu. Her yere geldiler.” dedi.

BAROLARDAN MÜDAHİLLİK TALEBİ

İstanbul Barosu, Gaziantep Barosu, Ankara Barosu, Eskişehir Barosu, İzmir Barosu, Kocaeli Barosu, Kırklareli Barosu, Adıyaman Barosu, Diyarbakır Barosu ve Tekirdağ Barosu davaya müdahillik talebinde bulundu.

DERNEK NEDEN KURULDU?

Duruşmada da ilk konuşmayı yapan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği Genel Temsilcisi Gülsüm Kav oldu. Kav, derneğin neden kurulduğunu anlatarak başladığı konuşmasında, derneğin amacını, işlevini anlattı:

“Münevver Karabulut cinayeti ile başlayan süreçte kadın cinayetleri bir halk sağlığı ve adalet sorunu oldu. Cinayet dosyalarına müdahillik talebinde bulunduk. Bu süreçte bir hakimin, tüzel kişiliğimiz olmadığı gerekçesiyle müdahillik talebimizi reddetmesi üzerine öldürülen kadınların aileleri ile birlikte tüzel kişiliğimiz olan derneğimizi kurduk. Bizler ailelerin önce acılarını paylaşıp sonra dava süreçlerini takip ederken, bir süre sonra aileler bize ulaşmaya başladı.

Bizim amacımız kadınların cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğinden dolayı ayrımcılığa uğramasını, annelerin çocukların gözü önünde öldürülmesini önlemek için elimizden geleni yapmak. Derneğin kapatılması, tüm kadınların yaşam hakkına müdahaledir. İstanbul Sözleşmesi’nin feshi ile başlayan süreç bizim derneğimizin kapatılma süreci ile devam etmektedir. Hâlâ yürürlükte olan Sözleşmede tüm haklarımızı kazanmak için, öldürülmemek için, amacımıza ulaşana dek mücadelemiz devam edecek.”

KADIN CİNAYETLERİ VERİLERİNİ RAPORLUYORUZ

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği Genel Sekreteri Fidan Ataselim ise şunları söyledi:

“Bizler 2010 yılından bu yana kadın cinayetleri verilerini raporluyoruz. Amacı başvurduğunuz tüm bakanlıkların bizde veri yok cevabıdır. Veri kaynaklarımız, ailelerdir. Üniversitelere, hastanelere, fabrikalara, barolara davet edilerek 6284 yasasını anlatıyoruz. Yol gösteriyor, tavsiyede bulunuyoruz.

Kadınlar bir engelle karşılaştığında bize 7/24 ulaşabileceğini biliyor. Telefon hattımızdan kadınların başvurularını karşılıyoruz. Bütün toplum bizim faaliyetlerimizi tanıyor. Bu davayı ve davaya konu edilen gerekçeyi kabul etmiyoruz.”

DEVA Partisi Kadın Kolları Politikaları Başkanı Elif Esen de destek olmak amacıyla adliyeye gitti. Elif Esen adliye önünde yaptığı açıklamada, “Kadına yönelik şiddetle etkin mücadele için alanda çalışan derneklerin kapatılması sorunu çözmez. Ancak kanun ve infaz sistemi doğru uygulanır, faillere caydırıcı cezalar verilirse bu kötüye gidiş durdurulabilir” dedi.

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