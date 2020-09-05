Kadın-erkek çalışırsa ülke kalkınır

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) şirketlerinden İSPARK A.Ş.’nin 15 yıllık tarihinde ilk kadın çalışanı İSPARK Genel Müdür Vekili Derya Atacan oldu. Atacan, Atatürk’ün: ‘Bir toplum, bir millet erkek ve kadın denilen iki cins insandan meydana gelir. Mümkün müdür ki, bir toplumun yarısı topraklara zincirlerle bağlı kaldıkça, diğer kısmı göklere yükselebilsin’ sözünü hatırlatarak, “Ülke, kadın-erkek omuz omuza çalışırsa kalkınır” diyor. Atacan ile kadınların şirkette yarattığı değişimi ve İSPARK’ın yeni projelerini konuştuk.

– İSPARK’ta nasıl görev başına geldiniz?

Özel sektörde 25 yıl çalıştım. Hemen hepsi şekerleme sektöründe geçti. Geçmişim pazarlama ve marka yönetimi üzerine. Kurumsal hayattan biraz çıkmak ve dinlenmek istedim. İnovasyon ve pazarlama tecrübelerimi bir araya getirerek eğitimler vermeye başladım. Bizbizze Kadınlar İçin Fikir ve Destek Derrneği’nde gönüllü mentor ve eğitmen olarak çalıştım, hala devam ediyorum. Herkes gibi İBB’nin kariyer sitesi üzerinden başvurumu yaptım. İSPARK için teklif geldi. 2019’da Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü olarak başladım. Şirket genelinde kuruluşundan bu yana bordrolu ilk çalışan kadın ben oldum. 2020 mart ayında genel müdür vekili olarak atandım.

– Peki sadece erkeklerin çalıştığı bir şirkette bir kadın yöneticiye erkekler nasıl tepki verdi?

İş dünyasında erkek yoğunluğu aşikar. Benim için erkeklerin çoğunlukta olduğu bir ortamda çalışmanın zorluğu yok. Onlara benim varlığım daha değişik geliyordu. Güzel bir çalışma ortamı kurduk birlikte. Karşılıklı saygı ve anlayışa dayanan tecrübelerimizden yararlanmaya dayanan bir ortam oluştu.

“TOPUK SESİNE ALIŞTILAR”

– Şirkete ilk geldiğinizde size farklı davrandılar mı?

Farklı davranmadılar ama bir kadınla çalışmanın nasıl olacağını merak ettiklerini hissettim. Mesela otoparkta arabamı park ederken beni izliyorlardı ‘bakalım park edebilecek mi’ diye. Öyle hoş, esprili dönemler oldu. Şirkette kimse topuk sesine alışık değil, benimle birlikte topuk sesine de kısa sürede alıştılar.

– İSPARK’ta kaç kişi çalışıyor, ne kadarı kadın?

2 bin 400 civarında kişi çalışıyor. İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun çizdiği vizyon doğrultusunda İSPARK’ta da kadınlar çalışmaya başladı. 94 kadın çalışanımız var. 22’si genel müdürlükte, geri kalan 72 kadın çalışan sahada otopark görevlisi olarak çalışıyor. Onlardan da kendi içinde yükselen oldu.

– Sahada çalışan kadın personel tatsız durumlarla karşılaşıyor mu?

Güzel tepkilerle daha çok karşılaşıyorlar. Karşısındaki insan daha nazik davranıyor. Erkek işi gibi gözüken bir mesleği kadınların yapması çok kolay değil. Biz sokaktayız, sokaktaki bir işi genel olarak yürütmek kolay değil. O yüzden herkesin de takdirini kazanıyorlar.

BİNDEN FAZLA BAŞVURU

– Kadın personel ile aranızda özel bir iletişim var mı?

Benim bu şirketin ilk kadın çalışanı olmam nedeniyle aramızda özel bir bağ var. Şirkette göreve başladıktan sonra 50 kadın çalışan almak için iş ilanı verdik. 1000’den fazla başvuru oldu.

– Kadın çalışan almaya devam edecek misiniz?

İlk alım, bir defaya mahsustu, sembolikti. Liyakate göre çalıştığımız için artık başvuranın kadın ya da erkek olmasına değil yeteneğine bakıyoruz. Tecrübesine göre değerlendirilecek. Bütün alımlarımız kadın-erkek birlikte olacak. Önemli olan insana değer vermeniz, kadın-erkek ayrımı yapmak ters bir şey. Bazen kadını toplumda hak ettiği yere getirmek için pozitif ayrımcılık yapmak zorundasınız. Bir vatan, iş gücü ile kalkınır. Atatürk’ün de dediği gibi toplumun bir kısmını göğe yükseltip bir kısmını zincirle yere bağlarsanız çalışma gücünün yarısından fazlası çalışamaz duruma gelir. Kadın-erkek omuz omuza çalışırsa bu ülke kalkınır.

PANDEMİDEN DOLAYI ZOR BİR DÖNEMDEN GEÇTİK, CİRO KAYBIMIZ OLDU

– Genel Müdürlük görevinize tam pandeminin Türkiye’ye geldiği dönemde başladınız. İşleriniz nasıl etkilendi?

Birçok otoparklarımızı kapatmak zorunda kaldık, zor bir dönemden geçtik. Kapanmış otoparklarımızdan dolayı ciddi oranda ciro kaybımız oldu. Haziran ayında bütün otoparklarımız yeniden açılabildi. Tam randımanı yakalayamadık ama yine bir sorunla karşılaşmazsak eski seviyesine gelecek.

– Yeni projeler neler?

Temassız ödeme sistemine geçiyoruz. Eylül’de yaygınlaşacak. Mesleki sertifikasyon programına başladık. Meslek olarak adlandırılması Türkiye’de bir ilk. Bir sınava tabi tutulacaklar ve sertifikalarını öyle alacaklar. İSBİKE uygulamasında kapasite 1500’den 3 bine çıkarılacak. Durak sayımız artacak.