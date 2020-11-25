Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Aksal'dan şiddetle topyekun mücadeleyle çağrısı:

TBMM (AA) – TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, şiddetin önlenmesinin ancak topyekun bir mücadeleyle mümkün olabileceğini belirterek, "Şiddet hadiselerinin azaltılması ve önlenmesi noktasında toplumun tüm kesimleri dayanışma sergilemeli ve sebebi ne olursa olsun bütün şiddet olayları en güçlü şekilde kınamalıdır."ifadesini kullandı.

Aksal, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, kadınların değerinin farkında olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde tüm kurum ve kuruluşlarda, şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle kadına karşı şiddetle mücadele edildiğini anımsattı.

Bu ilkenin etkin şekilde uygulanması için her türlü tedbirin alındığına, bu konuda hukuki altyapının oluşturulduğuna işaret eden Aksal, mağdurların güçlendirilmesine yönelik çalışmaların hızla hayata geçirildiğini kaydetti.

Aksal, Türkiye'de kadının insan haklarının korunması ve güçlendirilmesi ile kadı­na yönelik şiddetle mücadele konusunda özellikle son 18 yılda önemli yasal düzenlemeler gerçekleştirildiğine işaret etti. Aksal, kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla şiddet mağduru kadını koruyan ve kadının beyanını esas alan Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un Meclis'te 2012'de kabul edildiğini hatırlattı.

Şiddete uğrayan kadınların, şiddetten korunması, psikososyal ve ekonomik sorunlarının çözülmesi ve çocuklarıyla ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla verilen konukevi hizmetinin, başta Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü olmak üzere, kamu, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerce yürütüldüğünü ifade eden Aksal, 145 konukevinin 3 bin 482 kapasiteyle hizmet verdiğini bildirdi.

Aksal, 2013'te 14 olan Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinin (ŞÖNİM) sayısının, 2019'da 81'e ulaştığını, 81 ilde faaliyet gösteren ŞÖNİM'lerinden 2019'da 164 bin 945 kadın, 9 bin 494 erkek ve 19 bin 12 çocuğun hizmet aldığını belirtti.

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu olarak, kadına yönelik şiddetle mücadele amacıyla bu yasama döneminde bir alt komisyon kurduklarına işaret eden Aksal, şunları kaydetti:

"Alt Komisyonumuz, konuyla ilgili uluslararası sözleşmeler, 6284 sayılı kanun ve diğer mevzuatın gözden geçirilmesi ve kadına yönelik şiddetin sona erdirilmesi, mağduriyetlerin giderilmesine yönelik tespit ve önerilerde bulunulması maksadıyla kurulmuş olup halen çalışmalarına devam etmektedir.

Şiddetin önlenmesi ancak topyekun bir mücadeleyle mümkün olabilir. Bu nedenle, şiddet hadiselerinin azaltılması ve önlenmesi noktasında toplumun tüm kesimleri dayanışma sergilemeli ve sebebi ne olursa olsun bütün şiddet olayları en güçlü şekilde kınamalıdır.

Bir kez daha basın ve medya mensuplarımıza da şiddet olaylarını, şiddet uygulamaya meyilli kişilere örnek teşkil etmeyecek şekilde hassasiyetle aktarmaları çağrısında bulunuyorum. Ayrıca yapımcı ve yönetmenlerin de yerli film ve dizilerde yer alan şiddet sahnelerinin sebep olacağı kötü örnekleri ve bu örneklerin toplumda yaratacağı olumsuz etkileri göz önünde bulundurmalarını bir kez daha istirham ediyorum. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Mücadele Günü vesilesiyle KEFEK olarak her zaman olduğu gibi bundan sonra da şiddetle mücadelede üzerimize düşeni yapacağımızdan ve gerekli tüm adımları atacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın."