Kadın girişimcilere Türk Telekom desteği sürüyor

İSTANBUL (AA) – Türk Telekom’un Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Habitat Derneği ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliği ile hayata geçirdiği "Hedefi Olan Kadına İnternetle Hayat Kolay" projesi, kadın girişimcileri çevrim içi kermeste buluşturdu.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, kermeste 18 yaşını doldurmuş, "Hedefi Olan Kadına İnternetle Hayat Kolay" projesi ile dijital pazarlama eğitimi almış, ürün tanıtımı ve ürününün satışını yaptığı açık bir hesabı olan, el yapımı ürünlerini satan kadın girişimciler Habitat Derneği'nin YouTube kanalında buluştu.

Kadınların toplumdaki yerini güçlendirmek, ekonomiye katılımını teşvik etmek üzere hayata geçirilen kermese başvuru ve mülakat süreçleri çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

188 kadın girişimcinin başvuru yaptığı kermeste ilk eleme; girişimcilerin ürünlerinin özellikleri ve bu ürünlerin satışının gerçekleştirildiği sayfalara göre gerçekleştirildi. Ardından çevrim içi düzenlenen mülakat aşaması ile belirlenen 10 kadın girişimci, kermese katılmaya hak kazandı.

Kermeste, tasarladığı aksesuarları diğer kadınlarla birlikte üreterek onların da gelir elde etmesini sağlayan girişimci kadından tasarladığı ve imal ettiği keçeleri Yeni Zelanda'ya kadar satan girişimci kadına kadar 10 farklı katılımcı; deri çanta, dekoratif eşya ile amigurumi örgü ürünlerini sergiledi.