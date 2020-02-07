Kadın hastanın diş etlerinden çıkanlar doktorları bile şaşırttı!

‘Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology and Oral Radiology’ isimli dergide yer alan habere göre, İtalyan kadın ilk olarak 2009 yılında, damağında kirpik benzeri kıl çıktığı şikayetiyle doktora müracaat etti. Hastaya genellikle yüz ve vücuttaki aşırı kıllarla ilişkili olan polikistik over sendromu tanısı kondu.

Doktorlar sadece beş benzer vaka buldu ve hastaların beşinin de erkek olduğunu tespit etti. Kadına damağından alınan kıllardan sonra hormonal ilaçlar yazıldı. Tedavi bir süre yardımcı olduysa da, sonraki yıllarda kıllar tekrar ve daha fazla sayıda çıkmaya başladı.

Bu kez doktorlar, sadece kılları çıkarmakla kalmadı, aynı zamanda analiz için doku örnekleri de aldı. Mikroskop altında, alışılmadık derecede kalınlaşmış ve diş etlerinden filizlenen bir tutam kıl bulundu.

Genç kızın hayatı boyunca hormonal ilaçlar alabileceğini belirten uzmanlar, bu fenomenle ilgili henüz ortak bir fikre ulaşabilmiş değil.

İLGİLİ HABER Haftalarca karın ağrısıyla gezdi! Çıkana doktorlar bile şaşırdı