Kadın milletvekili adayının fotoğrafını sansürlemişlerdi! Erbakan’dan açıklama geldi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve beraberinde milletvekili adaylarından oluşan heyet Teknopark Ankara’da Ankara İvedik OSB ve Teknopark Ankara Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gültekin ve yönetim kurulunu ziyaret etti.

“KENDİSİNİN TALEBİ”

Refah Partisi’nin Düzce’de seçim aracında kadın milletvekili adaylarının fotoğrafının kullanılmamasının adayın tercihi olduğunu belirten Erbakan, “Parti bünyesinde 60’tan fazla kadın adayımız var. Düzce dışında hepsinin fotoğrafları, afişlerde, pankartlarda, seçim araçlarında var. Bizim parti olarak ‘hanımların resmini basmayalım’ diye bir iddiamız ve talebimiz yok. Bu olay maksatlı olarak belli çevreler tarafından Cumhur İttifakı’nın yıpratılması, Yeniden Refah Partisi’nin yıpratılmasına ilişkin bir operasyondur. Araçta fotoğraf kullanılmaması milletvekili adayı olan hanımefendinin kendi tercihi. Yani bizim oradaki teşkilatımız, il başkanımız veya diğer erkek adaylarımız bu hanımefendinin resmi olmasın diye bir talepte bulunmuyor. Hanımefendisi kendisi ‘benim resmi olmasa’ diye talepte bulunuyor. Orada da kendisinin bu kişisel talebine, tercihine, hassasiyetine saygı gösterilmiş” dedi.

“OPERASYON”

Bazı çevreler tarafından bu olayın maksatlı olarak büyütüldüğünü söyleyen Erbakan, “Parti bünyesinde 60’tan fazla kadın adayımız var. Düzce dışında hepsinin fotoğrafları, afişlerde, pankartlarda, seçim araçlarında var. Bizim parti olarak hanımların resmini basmayalım diye bir iddiamız ve talebimiz yok. Zaten seçildiği zaman mecliste görev yapacak. Meclis kürsüsüne çıkıp konuşacak, yani gayet doğal bir şey, fotoğrafın olmaması gibi bir talebimizin olması söz konusu değil. Tabii maksatlı olarak maalesef belli çevreler tarafından Cumhur İttifakı’nın yıpratılması, Yeniden Refah Partisi’nin yıpratılmasına ilişkin bir operasyon” şeklinde konuştu.

“MİLLET İTTİFAKI’NI DESTEKLEYEN UNSURLAR…”

“Milletimizin inanç özgürlüğü alanındaki kazanımları noktasında hassasiyeti var” diyen Erbakan, “Karşımızdaki Millet İttifakı tarafının kazanması halinde bu noktada sıkıntı yaşayacağını insanlar düşünüyorlar ve çok da haksız sayılmazlar. Çünkü Millet İttifakı’nın bazı söylemleri, açıklamaları bunu maalesef ortaya koyuyor. Türkiye’nin tekrardan 28 Şubat sürecine dönmesi tehlikesi ile ilgili olarak vatandaş hassasiyet içerisinde. Tabii bunun yanında Millet İttifakı’nı destekleyen unsurlar, milletin üzerinde çok etkili oluyor, yani üzülerek ifade ediyorum. PKK’nın yöneticilerinden tutun FETÖ yöneticilerine kadar açıktan bir destek halindeler. Ve bu da tabi seçmen üzerinde etkili. Zaman yaklaştıkça halkımızın Sayın Cumhurbaşkanı ve partimize ilgisi artıyor” dedi.