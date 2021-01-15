Kadın milli boksörlerden Sırbistan'da iki madalya

ANKARA (AA) – Sırbistan'da devam eden 10. Uluslar Boks Kupası'nda mücadele eden Busenaz Sürmeneli altın, Buse Naz Çakıroğlu ise gümüş madalya kazandı.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 69 kilo final müsabakasında ringe çıkan Busenaz Sürmeneli, Rus rakibi Galina Golovchenko'yu mağlup ederek birincilik elde etti.

51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu ise, Sırp rakibi Nina Radovanovic'e mağlup olarak turnuvayı gümüş madalya ile tamamladı.

57 kiloda Aycan Güldağı ve 75 kiloda Şennur Demir yarın final müsabakalarında ringe çıkacak.