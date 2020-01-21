Kadın şoförler direksiyon başına geçti

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nde kadın parkomatların ardından kadın otobüs şoförleri de göreve başladı. Gelen başvurular arasından özgeçmiş değerlendirmeleri ve mülakatların ardından çeşitli eğitimlerden geçen kadın şoförler Genel Sekreter Ayşe Ünlüce‘ylebir araya geldi.

İlk etapta beş kadın şoförün göreve başladığını belirten Ayşe Ünlüce, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak kadın istihdamına büyük önem verdiklerini ve ilerleyen günlerde farklı alanlarda da kadın istihdamını arttırmak istediklerini ifade etti.

“KADINLAR HER İŞİ YAPAR”

Göreve başlıyor olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden kadın otobüs şoförleri ise imkan verildiğinde kadınların her işi yapabileceğine inandıklarını belirttiler. ESTRAM’a bağlı tramvaylarda vatman olarak çalışan kadınlardan sonra şehir içindeki otobüslerde de kadın şoförleri görmekten büyük gurur duyduklarını ifade eden vatandaşlar ise, Büyükşehir Belediyesi’ne her alanda kadın istihdamını desteklediği için teşekkür etti.