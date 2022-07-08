Kadın ve erkeklerin yumruklu ‘yer verme’ kavgası

İstanbul’da belediye otobüsünde yer verme nedeniyle kavga çıktı. Yabancı uyruklu dört kadın ile bir grup Türk erkek yumruk yumruğa birbirine saldırdı.
Olay, Bahçeşehir’den Taksim istikametine giden çift katlı 76D numaralı otobüste yaşandı. İddiaya göre yabancı uyruklu dört kadın ile bir grup Türk erkek arasında yer verme nedeniyle tartışma çıktı.
“BEN BOKSÖRÜM, SAKİN”
Kısa sürede büyüyen tartışma taraflar arasında yumruk yumruğa kavgaya dönüşürken, vatandaşlardan birisi “Ben boksörüm, sakin” diyerek ortalığı yatıştırmaya çalıştı.
İki tarafın kavgası otobüsteki vatandaşların müdahalesiyle son bulurken, yaşanan o anlar otobüsteki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.