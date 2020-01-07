Kadın yeni bölüm ne zaman? FOX TV yayın akışı

Kadın dizisi her Salı akşamı FOX TV ekranlarında yayınlanıyor. Son yılların en çok izlenen dizilerinden biri olan Kadın bu akşam da geçen hafta olduğu gibi yayınlanmayacak. Diziseverler merak ediyor: Kadın yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak? İşte Kadın dizisi ile ilgili detaylar…

KADIN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kadın dizisinin yeni bölümünün 14 Ocak Salı akşamı ekrana gelmesi bekleniyor.

FOX TV YAYIN AKIŞI