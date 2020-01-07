Kadın yeni bölüm ne zaman? Kadın bu akşam var mı?

Kadın dizisi her Salı akşamı FOX TV ekranlarında yayınlanıyor. Son yılların en çok izlenen dizilerinden biri olan Kadın bu akşam da geçen hafta olduğu gibi yayınlanmayacak. Diziseverler merak ediyor: Kadın yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak? İşte Kadın dizisi ile ilgili detaylar…