Kadına çarpıp 300 metre sürükledi! Serbest kaldı

Karaman’da adliye önünde konuşmak için kendisine doğru gelen husumetlisi Merve Şakır’a otomobiliyle çarpıp, yaklaşık 300 metre aracın tavanında sürükleyen sürücü Süleyman Y., sevk edildiği adliyede adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Karaman Adalet Sarayı önünde meydana geldi. İddiaya göre Merve Şakır, aralarında husumet bulunan Süleyman Y. ile adliye önünde konuşmak istedi.

OTOMOBİLİN TAVANINDA KALDI

Merve Şakır, Süleyman Y.’nin bulunduğu otomobile doğru yürürken, bir anda gaza basan sürücü, kendisine doğru gelen genç kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle Merve Şakır otomobilin tavanında kalırken, Süleyman Y. ise durmayarak hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaklaşık 300 metre boyunca otomobilin tavanında sürüklenen Merve Şakır, Süleyman Y.’nin akaryakıt istasyonu içerisine girerken fren yapması sonucu otomobilin önüne düştü.

BU KEZ SOL AYAĞININ ÜZERİNDEN GEÇTİ

Süleyman Y., bu kez de otomobil ile Şakır’ın sol ayağının üzerinden geçerek kaçtı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç kadın, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Merve Şakır’ın otomobilin üzerinde sürüklendiği anlar ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

SERBEST KALDI

Olay yerinden kaçtıktan sonra kısa sürede yakalanan sürücü Süleyman Y., bugün sevk edildiği mahkemece adli kontrol kararıyla serbest kaldı. Genç kadının tedavisi ise devam ediyor. (DHA)

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