Kadına şiddet durmuyor… Kendisini reddeden Yağmur’a dehşeti yaşattı

Küçükçekmece, Söğütlü Çeşme Mahallesi Meşe Sokak’tan 112 Acil birimlerini arayan bir kişi , “Kimyasal yanık” bilgisi vererek ambulans istedi. Yapılan çağrı üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edilirken, polis de adrese yönlendirildi.

Adrese ulaşan sağlık ekipleri yüzünde ve vücudunda kimyasal yanıklar olan 21 yaşındaki Yağmur T.’ye ilk müdahaleyi yaparak Çam Sakura Hastanesi’ne götürdü.

ÖNCE SİLAH, SONRA KEZZAP

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışama başlattı. Şüphelinin Muhammed Can K. olduğu anlaşıldı. Şüphelinin iş yerinde çalışan Yağmur T.’ye silah çektiği, silahın tutuluk yaptığı öne sürüldü. Can K.’nin silahı tutukluk yapınca Yağmur T.’nin yüzüne kezzap attığı öne sürüldü.

GÖRÜŞMEYİ KABUL ETMEDİ

Polis ekiplerinin peşine düştüğü şüpheli Can K. yakalanarak emniyete götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan Yağmur T.’nin yüzünde oluşan yanıkların hafif olduğu ve tıbbi müdahale ile iyileşebileceği belirtildi. Polis, Yağmur T. ile ailesinin bilgisine başvurdu. Can K.’nin genç kızla evlenmek istediği; Yağmur T.’nin ise 3 ay önce bunu reddettiği öğrenildi. Madde bağımlısı olduğunu öğrendiği Can K. ile görüşmeyi de reddettiği belirtilen Yağmur T.’nin şüpheliden şikayetçi olduğu kaydedildi.

TUTUKLANDI

Küçükçekmece Aile İçi Büro Amirliğince hakkında işlem yapılan Can K. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.