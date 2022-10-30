Kadını derin dondurucuda bulan polisin tepkisi gülümsetti

Kayseri’de çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 3 yıl hapis cezası bulunan D.U. (31) isimli kadın, saklandığı evdeki derin dondurucunun içinde yakalandı. Polisin kadına tepkisi ise gülümsetti.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, ‘hırsızlık’, trafik güvenliğini tehlikeye sokma’, ‘uyuşturucu madde kullanmak’ ve ‘alkollü araç kullanmak’ suçlarından hakkında kesinleşmiş 3 yıl hapis ve 3 bin 750 TL para cezası bulunan D.U. isimli kadının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda hükümlünün Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi’nde saklandığı belirlendi.
DERİN DONDURUCUDA BULUNDU
D.U., adresine düzenlenen operasyonda derin dondurucunun içinde saklanırken yakalandı.
POLİSİN TEPKİSİ GÜLÜMSETTİ
Polis derin dondurucuda yakaladığı kadına, “Başka girecek yer bulamadın mı? Derin dondurucu buz gibi çalışıyor. İnsan derin dondurucu içine girer mi?” dedi.
D.U.’nun annesi kızının yakalanması sonrası ağladı. Gözaltına alınan D.U., emniyetteki işlemlerinin cezaevine konuldu. (DHA)