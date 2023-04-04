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4 Nisan 2023
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Kadını yaralayıp intihar etti

Alaturka Online
Alaturka Online

Olay saat 14.00’da Sultangazi ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, ayakkabı atölyesinde çalışan Fatih Akboğa ile Emel Özan öğle arasında dışarı çıktı. İki arasında atölye önünde tartışmaya başladı. Tartışma sonrası Fatih Akboğa belinden çıkardığı silahla, sevgilisi olduğu öne sürülen Emel Özan’ın göğsüne ateş etti.

YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Özan kanlar içerisinde yere yığılırken Akboğa aynı silahla kendi göğsüne ateş etti. Silah seslerini duyan çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Fatih Akboğa kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken Emel Özan yaşam mücadelesi veriyor. (DHA)

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