Kadının evine balkondan giren şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

Olay, 5 Temmuz günü saat 05.30 sıralarında Altınova ilçesi Kaytazdere beldesinde meydana geldi. Eşinden boşanan, bir sitede 2’nci katta oturan Meral Gülseven, alt kattaki balkonda bulunan saçaklardan tırmanıp teras kapısından evine giren kişiyle karşılaştı.

Gülseven, panik ve korkuyla evden koşarak kaçtı. Komşularına sığınan Gülseven, durumu kolluk kuvvetlerine bildirdi. Bu sırada komşularının yakalamak istediği şüpheli, evden çıkarak kaçtı. Şüphelinin eve girdiği ve çıktığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerden şüphelinin Fatih Y. olduğu tespit edildi.

Fatih Y.’nin daha önce 2 kez daha evine gelip kendisini rahatsız ettiğini söyleyen Meral Gülseven, şikayetçi oldu. Geçen yılbaşı gecesi Fatih Y.’nin zili çalıp kendisini pizzacı olarak tanıttığını ifade eden Meral Gülseven, endişelendiği için kapıyı açmadığını belirtti.

Jandarmanın düzenlediği operasyonla adresinde gözaltına alınan Fatih Y., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece, hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlamalarıyla tutuklandı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Fatih Y.’nin, jandarmaya verdiği ifadesi ortaya çıktı. Meral Gülseven ile lise arkadaşı olduğunu öne süren Fatih Y., 4 Temmuz gecesi eğlenmek için beldedeki bir işletmeye gittiğini, burada alkol aldığını, yan masadaki bazı kişilerle tartıştığını söyledi.

Fatih Y., araya garsonların girmesinin ardından işletmeden ayrılıp önce bir lokantaya, daha sonra da tartıştığı kişilere görünmemek için Kaytazdere merkezine doğru gittiğini anlattı.

Daha önce tanıdığı ve bazı günlerde kaldığını öne sürdüğü Meral Gülseven’in evine geldiğini söyleyen Fatih Y., kapıyı açan olmayınca balkondan içeri girdiğini belirtti.

“BİRİLERİYLE TARTIŞTIM, KORKTUM”

Fatih Y., şunları söyledi:

* Evin antre bölümüne geldiğimde Meral ile göz göze geldik. Meral bana ‘Senin ne işin var bu saatte burada?’ dedi. Ben de kendisine ‘Anlatacağım, bana 2 dakika ver’ dedim. Ancak kendisi beni dinlemedi. Üzerine bir şeyler giyerek aşağıya indi. Ben de kendisinin arkasından aşağıya indim.

* İnerken de ‘Birileri ile tartıştım korktum bu nedenle yanına geldim’ dedim. Ancak beni dinlemedi. Elinde telefonla kapıdan dışarı çıktı ve görünmez oldu.

* Kendisi gözlerken kaybolunca bir çığlık sesi geldi. Dışarı çıktığım anda karşımda bir kişiyle karşılaştım. O kişi beni kolumdan tuttu ancak ben kendisinden kurtularak korkup olay yerinden kaçtım.

Eve hırsızlık amacıyla girmediğini, Meral Gülseven ile sosyal medyadan mesajlaştığını ve görüştüğünü öne süren Fatih Y., “Evinde bulunan koltuklarına döşeme yaptım. Bu döşemeleri kendisi babama ait Karamürsel ilçesinde bulunan dükkana gelerek beğendi. Ben de kendisinin beğendiği kumaşları döşedim” ifadelerini kullandı. DHA

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